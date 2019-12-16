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14:20

Lada все-таки запустила производство обновленной 4x4. Теперь официально

Со второй попытки отечественный производитель наладил серийную сборку

Анастасия Дубина
Отечественный «АвтоВАЗ» запустил серийное производство обновленного внедорожника Lada 4x4. Дату старта продаж в компании пообещали объявить дополнительно вместе с комплектациями и ценами.

Впервые о старте производства стало известно 28 ноября. Сообщалось, что тогда марка начала полноценную сборку рестайлингового внедорожника, в сутки с конвейеров предприятия в Тольятти должны были сходить по 165 экземпляров новинки.

Позднее выяснилось, что первая партия внедорожников требовала доработок, и их статус изменили на предсерийный. Представитель «АвтоВАЗа» после этого заявил, что эти автомобили и не планировались как серийные, а производство вообще не стартовало. При этом по планам компании за декабрь должно быть выпущено около 2,5 тысяч экземпляров 4x4.

В итоге об официальном старте сборки сообщили 16 декабря. Никаких данных касательно суточного объема производства или приблизительного старта продаже представители марки не сообщают — об этом они пообещали рассказать позже.

Рестайлинговая Lada 4x4 отличается новой приборной панелью с иным блоком управления климатической системой. Среди других изменений — две розетки по 12 вольт на центральной консоли, подстаканники и ниша для хранения мелких вещей на тоннеле. Передние кресла получили улучшенную боковую поддержку, а на задних появились подголовники.

Посмотрите, как на заводе «АвтоВАЗа» красят Lada 4x4

Инженеры использовали новые опоры силовой установки, чтобы снизить уровень вибраций, а также установили на панели кузова улучшенный пакет шумо-виброизоляции. Сам двигатель при этом остался прежним: 1,7-литровый бензиновый мотор мощностью 83 лошадиные силы, совмещенный с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Текущая версия внедорожника Lada 4x4 сейчас стоит от 523,9 тысяч рублей. Скорее всего, рестайлинговая версия немного подорожает.