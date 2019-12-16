Lada все-таки запустила производство обновленной 4x4. Теперь официально

Впервые о старте производства стало известно 28 ноября. Сообщалось, что тогда марка начала полноценную сборку рестайлингового внедорожника, в сутки с конвейеров предприятия в Тольятти должны были сходить по 165 экземпляров новинки.

Позднее выяснилось, что первая партия внедорожников требовала доработок, и их статус изменили на предсерийный. Представитель «АвтоВАЗа» после этого заявил, что эти автомобили и не планировались как серийные, а производство вообще не стартовало. При этом по планам компании за декабрь должно быть выпущено около 2,5 тысяч экземпляров 4x4.