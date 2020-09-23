Lada 4x4 начали собирать в Германии. Такой внедорожник стоит как три российских

Новинка появится на европейском рынке под названием Lada 50th Anniversary Limited Edition. От стандартной модели её можно будет отличить по силовым бамперам особого дизайна, внедорожным покрышкам BFGoodrich, наличию рейлингов на крыше и пластиковым накладкам на арках и порогах. Отделка салона будет выполнена из кожи — её поставками займется немецкая фирма M. E. Bitter Automotive GmbH. Каждый экземпляр 4x4 получит юбилейную табличку и порядковым номером и сертификат подлинности.

В проекте немецкой Lada 4x4 участвует Юрий Постников, известный по другим работам Partisan Motors, шеф-дизайнер ВАЗ-2110 Владимир Ярцев, который в настоящее время возглавляет собственное дизайн-бюро в Европе, инженер и создатель нескольких проектов в сфере электро-, автомобильного и водного транспорта Владимир Петров, инженер и руководитель проекта производства дизельных Lada 4х4 в подмосковном Чехове Александр Романов и другие.