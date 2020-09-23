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Lada 4x4 начали собирать в Германии. Такой внедорожник стоит как три российских

В городе Магдебург приступили к производству лимитированной серии 4x4

Lada 50th Anniversary Limited Edition © Partisan Motors
Лиза Будрина
Компания Partisan Motors, базирующаяся в немецком городе Магдебург, объявила о начале производства лимитированной серии Lada 4x4, появление которой приурочено к 50-летнему юбилею Волжского автозавода. В Германии выпустят 50 внедорожников, каждый из которых будет стоить 19 990 евро (1,78 миллиона рублей по актуальному курсу). Для сравнения, за эту цену в России можно купить три Lada 4x4 тольяттинской сборки.

Новинка появится на европейском рынке под названием Lada 50th Anniversary Limited Edition. От стандартной модели её можно будет отличить по силовым бамперам особого дизайна, внедорожным покрышкам BFGoodrich, наличию рейлингов на крыше и пластиковым накладкам на арках и порогах. Отделка салона будет выполнена из кожи — её поставками займется немецкая фирма M. E. Bitter Automotive GmbH. Каждый экземпляр 4x4 получит юбилейную табличку и порядковым номером и сертификат подлинности.

В проекте немецкой Lada 4x4 участвует Юрий Постников, известный по другим работам Partisan Motors, шеф-дизайнер ВАЗ-2110 Владимир Ярцев, который в настоящее время возглавляет собственное дизайн-бюро в Европе, инженер и создатель нескольких проектов в сфере электро-, автомобильного и водного транспорта Владимир Петров, инженер и руководитель проекта производства дизельных Lada 4х4 в подмосковном Чехове Александр Романов и другие.

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Ранее сообщалось, что у группы дизайнеров и инженеров «уже есть все необходимые исследования и договоренности с участниками рынка и властями относительно создания мелкосерийного производства внедорожника».

«АвтоВАЗ» принял решение уйти с европейского рынка летом 2020 года были прекращены поставки Lada 4x4 и Vesta. После этого местные поклонники российских внедорожников выпустили несколько петиций с требованием возобновить ввоз 4x4.

Источник: Partisan Motors