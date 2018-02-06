Внедорожник со 100-летней гарантией захотели отправить на Марс

Немецкая компания Partisan Motors, создавшая внедорожник со 100-летней заводской гарантией, намерена отправить его на Марс. Для этого фирма построила спецверсию машины с четырьмя электромоторами и кузовом из углепластика, а также порекомендовала Элону Маску не торопиться с отправкой своего родстера в космос.

Планируется, что Partisan One Mars Edition доставят на «Красную планету» по частям, в виде набора для самостоятельной сборки. Благодаря модульной конструкции внедорожник можно будет быстро собрать и использоваться для исследовательских миссий. В компании отмечают, что для Маска они могут построить несколько экземпляров Partisan One.

Как считают Partisan Motors, реализация таких грандиозных планов, как колонизация Марса, невозможна без специальных транспортных средств. И в компании уверены, что их внедорожник в будущем встанет в один ряд с советским луноходом и лунным автомобилем NASA.

6 февраля с космодрома на мысе Канаверал стартует грузовая ракета SpaceX Falcon Heavy. Вместо симулятора массы, в ней будет использоваться электрокар Tesla Roadster первого поколения. За рулем автомобиля будет находится манекен в скафандре.

Внедорожник Partisan One создавался для использования в вооруженных силах. Машина будет выпускаться в трехдверном исполнении. В компании готовы сделать на ее базе пикап, а также модификации с колесной формулой 6x6 и 8x8. Первые экземпляры One получат 2,8-литровый турбодизель Fiat мощностью 150 лошадиных сил, который сможет работать в паре с электромотором.