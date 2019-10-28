Lada 4x4 получила спецоборудование и надпись Police на бортах

Полиция Монголии закупила пятидверные внедорожники бренда Lada, который вышел на местный рынок только весной этого года. Автомобили оснастили рациями, проблесковыми маячками, видеомагнитофонами и системой доступа к базам данных полиции. На бортах появилось слово Police, нанесенное белой краской.
Помимо Lada 4x4 в трех- и пятидверном исполнениях на монгольском рынке представлены модели Vesta Cross и Vesta SW, а также Granta в кузовах седан, лифтек и универсал. Цены на официальном сайте не указаны. Ранее было объявлено, что в стране также можно приобрести Lada Largus и XRay, в том числе XRay Cross.
Летом сообщалось, что универсал Lada Vesta SW Cross приобрела полиция города Гуменне в Словакии. А для российской полиции подготовили самую дорогую Vesta Sport со 145-сильным мотором объемом 1,8 литра.