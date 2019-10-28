Lada 4x4 получила спецоборудование и надпись Police на бортах

Помимо Lada 4x4 в трех- и пятидверном исполнениях на монгольском рынке представлены модели Vesta Cross и Vesta SW, а также Granta в кузовах седан, лифтек и универсал. Цены на официальном сайте не указаны. Ранее было объявлено, что в стране также можно приобрести Lada Largus и XRay, в том числе XRay Cross.