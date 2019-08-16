В Европе отзывают опасные Lada 4x4

Выяснилось, что с конвейера экспортные внедорожники сходили с неправильно уложенным кабелем генератора, что может вызвать возгорание. Местные дилеры уведомили владельцев российских машин о необходимости посетить дилерский центр для бесплатной проверки. На автомобилях, в которых обнаружат дефект, заменят изоляцию проводки и заново протянут кабель.

В 2018 году по той же причине Lada 4x4 попала под отзыв в России – тогда кампания коснулась 39 000 внедорожников. В компании объяснили, что из-за неправильной укладки изоляция провода генератора может перетираться о верхний рычаг передней подвески.