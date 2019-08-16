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11:20

В Европе отзывают опасные Lada 4x4

В сервис направят полторы тысячи внедорожников, проданных в Германии

Стало известно о начале ремонтной кампании, которая проводится в Германии и затрагивает 1500 экземпляров Lada 4x4, реализованных в стране в 2017 и 2018 году. Поводом для отзыва стала ошибка во время производства.

Выяснилось, что с конвейера экспортные внедорожники сходили с неправильно уложенным кабелем генератора, что может вызвать возгорание. Местные дилеры уведомили владельцев российских машин о необходимости посетить дилерский центр для бесплатной проверки. На автомобилях, в которых обнаружат дефект, заменят изоляцию проводки и заново протянут кабель.

В 2018 году по той же причине Lada 4x4 попала под отзыв в России – тогда кампания коснулась 39 000 внедорожников. В компании объяснили, что из-за неправильной укладки изоляция провода генератора может перетираться о верхний рычаг передней подвески.

В мае текущего года под отзыв попала другая модель «АвтоВАЗа» Lada Largus.У всех выпущенных за полтора года фургонов (около 33 тысяч экземпляров) было выявлено смещение мембраны в корпусе вакуумного усилителя тормозов.