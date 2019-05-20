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16:19

Все выпущенные за полтора года Lada Largus отправят в ремонт

Под отзыв попадают почти 33 тысячи машин

«АвтоВАЗ» отправит в ремонт 32 892 универсала Lada Largus. Как говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), под действие сервисной акции подпадают все автомобили, выпущенные с ноября 2017 года по настоящее время.
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У отзываемых автомобилей обнаружено смещение мембраны в корпусе вакуумного усилителя тормозов. Это приводит к повышению усилия на педаль тормоза. На сервисе проверят усилитель и заменят его при необходимости. Традиционно все работы для владельцев машин будут проведены бесплатно.

Производитель оповестит владельцев дефектных машин о необходимости посетить сервисный центр. Кроме того, проверить это можно по списку VIN-номеров, опубликованному на сайте Росстандарта.

Другой масштабный отзыв был объявлен «АвтоВАЗом» в прошлом году. Тогда в ремонт отправили 41,5 тысячи «Вест».

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