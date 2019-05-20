Все выпущенные за полтора года Lada Largus отправят в ремонт

У отзываемых автомобилей обнаружено смещение мембраны в корпусе вакуумного усилителя тормозов. Это приводит к повышению усилия на педаль тормоза. На сервисе проверят усилитель и заменят его при необходимости. Традиционно все работы для владельцев машин будут проведены бесплатно.
Производитель оповестит владельцев дефектных машин о необходимости посетить сервисный центр. Кроме того, проверить это можно по списку VIN-номеров, опубликованному на сайте Росстандарта.
Другой масштабный отзыв был объявлен «АвтоВАЗом» в прошлом году. Тогда в ремонт отправили 41,5 тысячи «Вест».