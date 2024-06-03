В Египте строят завод для сборки Lada

Если все пойдет по плану, модели АвтоВАЗа в Африке начнут выпускать в следующем году

Производство Lada наладят в Африке. Сборка российских автомобилей должна возобновиться в Египте, где они выпускались с перерывами в период с 2002 по 2022 год. Раскрыт и объем будущего производства: на заводе, который строится в городе Тарбул, с конвейера будут сходить от 50 до 70 тысяч машин в год. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра торговли и промышленности Египта Ахмеда Самира.