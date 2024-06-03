В Египте строят завод для сборки Lada

В Египте строят завод для сборки LadaЕсли все пойдет по плану, модели АвтоВАЗа в Африке начнут выпускать в следующем году
Ранее АвтоВАЗ подписал договор с египетской компанией GV Investments, которая получила право на производство Lada.
Глава АвтоВАЗа Максим Соколов хотел восстановить сборку машин на заводе Al Amal, с которым российский автогигант сотрудничал много лет. Однако в итоге для Lada возведут отдельный завод: GV Investments строит предприятие площадью 200 тысяч квадратных метров в Тарбуле к югу от Каира.
«Ожидается, что новый завод станет одним из крупнейших по сборке автомобилей в Египте», — отметил Самир. Старт производству хотят дать в начале 2025 года.
В прошлом году также обсуждались перспективы сборки Lada в Эфиопии. Посол страны утверждал, что АвтоВАЗ подписал контракт с одной из местных фирм, а собранные в Эфиопии Lada в ближайшем будущем можно будет увидеть как там, так и в соседних странах Африки. В начале 2024 года, однако, проект все еще был в неопределенном состоянии.