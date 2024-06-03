Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Новости
Опубликовано 03 июня 2024, 14:00
1 мин.

В Египте строят завод для сборки Lada

Если все пойдет по плану, модели АвтоВАЗа в Африке начнут выпускать в следующем году
Производство Lada наладят в Африке. Сборка российских автомобилей должна возобновиться в Египте, где они выпускались с перерывами в период с 2002 по 2022 год. Раскрыт и объем будущего производства: на заводе, который строится в городе Тарбул, с конвейера будут сходить от 50 до 70 тысяч машин в год. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра торговли и промышленности Египта Ахмеда Самира.
В Египте строят завод для сборки Lada
© Анар Мовсумов / РИА Новости
Мария Руцкая

Ранее АвтоВАЗ подписал договор с египетской компанией GV Investments, которая получила право на производство Lada.

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов хотел восстановить сборку машин на заводе Al Amal, с которым российский автогигант сотрудничал много лет. Однако в итоге для Lada возведут отдельный завод: GV Investments строит предприятие площадью 200 тысяч квадратных метров в Тарбуле к югу от Каира.

Читайте на тему:
АвтоВАЗ вернет на конвейер практичную Lada Granta
АвтоВАЗ увеличил производство Lada в полтора раза
АвтоВАЗ собрал партию «люксовых» Granta с продвинутой медиасистемой

«Ожидается, что новый завод станет одним из крупнейших по сборке автомобилей в Египте», — отметил Самир. Старт производству хотят дать в начале 2025 года.

В прошлом году также обсуждались перспективы сборки Lada в Эфиопии. Посол страны утверждал, что АвтоВАЗ подписал контракт с одной из местных фирм, а собранные в Эфиопии Lada в ближайшем будущем можно будет увидеть как там, так и в соседних странах Африки. В начале 2024 года, однако, проект все еще был в неопределенном состоянии.

Источник:РИА Новости
Автор:Мария Руцкая
Теги:
#Lada
#АвтоВАЗ
#Производство
#Автопром