Кроссовер Lada на шасси Vesta засветился в Петербурге перед премьерой

Будущий флагман АвтоВАЗа мелькнул на официальном видео информагентства

В Петербурге засветился новый кроссовер Lada B-Cross на шасси Vesta. Агентство ТАСС поделилось роликом из «Экспофорума» за три дня до старта ПМЭФ-2025. Подготовка к мероприятию завершается, и некоторые экспонаты уже привезли: в частности, на импровизированном стенде заметили прототип Lada B-Cross. Автомобиль закрыт непрозрачной накидкой, но дизайн диска и часть дверей увидеть можно. Премьера состоится 18 июня.