Три модели Lada получили «клубную» спецверсию

Lada Granta Club предложат с несколькими моторами на выбор: 1,6-литровым мощностью 87 лошадиных сил, или агрегатом того же объема, который выдает 98 либо 106 сил. Такой автомобиль укомплектован подогревом кресел и кондиционером. Также доступны обогрев лобового стекла и парктроник, которые ранее предлагались только для автомобилей в исполнении Luxe.
Для Lada XRay предусмотрены три варианта установки: двигатели 1.6 либо 1.8 в паре с механикой, либо 1,8-литровый агрегат с «роботом». В список оснащения включены климат-контроль, обогрев лобового стекла, датчики дождя и света, парктроник, а также глубокая тонировка стекол.
И, наконец, Lada Largus Club полагаются тонировка и парктроник, а в движение универсал приводит 106-сильный мотор в тандеме с механической трансмиссией.
Цены на спецверсию Club в компании пообещали озвучит в ближайшее время. Что касается нынешней стоимости Lada Granta, Largus и XRay в комплектации Comfort, то она составляет 526 500, 712 900 и 692 900 рублей соответственно.