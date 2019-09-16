Три модели Lada получили «клубную» спецверсию

Для Lada XRay предусмотрены три варианта установки: двигатели 1.6 либо 1.8 в паре с механикой, либо 1,8-литровый агрегат с «роботом». В список оснащения включены климат-контроль, обогрев лобового стекла, датчики дождя и света, парктроник, а также глубокая тонировка стекол.

И, наконец, Lada Largus Club полагаются тонировка и парктроник, а в движение универсал приводит 106-сильный мотор в тандеме с механической трансмиссией.