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13:18

Три модели Lada получили «клубную» спецверсию

На рынок выходят Granta, XRay и Largus в особом исполнении Club

«АвтоВАЗ» объявил о скором старте продаж лимитированной серии Club, которая будет доступна для Lada Granta, XRay и Largus. Все новинки построены на базе средней комплектации Comfort и включают в себя опции топ-версий Luxe.

Lada Granta Club предложат с несколькими моторами на выбор: 1,6-литровым мощностью 87 лошадиных сил, или агрегатом того же объема, который выдает 98 либо 106 сил. Такой автомобиль укомплектован подогревом кресел и кондиционером. Также доступны обогрев лобового стекла и парктроник, которые ранее предлагались только для автомобилей в исполнении Luxe.

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Lada XRay Club

Для Lada XRay предусмотрены три варианта установки: двигатели 1.6 либо 1.8 в паре с механикой, либо 1,8-литровый агрегат с «роботом». В список оснащения включены климат-контроль, обогрев лобового стекла, датчики дождя и света, парктроник, а также глубокая тонировка стекол.

И, наконец, Lada Largus Club полагаются тонировка и парктроник, а в движение универсал приводит 106-сильный мотор в тандеме с механической трансмиссией.

Цены на спецверсию Club в компании пообещали озвучит в ближайшее время. Что касается нынешней стоимости Lada Granta, Largus и XRay в комплектации Comfort, то она составляет 526 500, 712 900 и 692 900 рублей соответственно.

Источник: Lada