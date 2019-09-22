Стали известны подробности о новых спецверсиях автомобилей Lada

Для всех моделей тольяттинской линейки версия Club будет базироваться на «средней» комплектации Comfort. Наличие дополнительных «люксовых» опций может привести к символическому подорожанию автомобилей на несколько тысяч рублей — например, пакет Prestige на «Весте» повысил цену на 18 тысяч рублей.

Сегодня стоимость обычной «Гранты» в комплектации Comfort варьируется от 526 500 до 566 500 рублей, «Ларгусы» оцениваются в диапазоне от 692 900 до 715 900 рублей, а за XRay придётся заплатить от 712 900 до 762 900 рублей. Тираж «особой» модификации АвтоВАЗ держит в секрете.