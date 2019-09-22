Стали известны подробности о новых спецверсиях автомобилей Lada

В салоне исполнение Club можно будет отличить по иному рисунку обшивки кресел с характерным оранжевым хэштегом и богатому оснащению. Особыми штрихами «Гранты» Club станут чёрные лакированные ручки дверей и стеклоподъёмников, наличие обогрева лобового стекла, подогрева сидений, кондиционера и задних колонок. Гамма силовых агрегатов останется без изменений: спецверсия будет доступна только в кузове седан с 1,6-литровыми двигателями мощностью в 87, 98 или 106 лошадиных сил.
Фото: vk.com/kupi_ladu
Lada R90 Largus Club помимо общих внешних черт получит задние колонки. «Клубная» версия будет положена только пассажирскому универсалу с 1,6-литровым 106-сильным бензиновым мотором.
Кросс-хэтч XRay Club выделится наличием датчиков дождя и света, задних колонок, климат-контроля и обогрева лобового стекла. Гамма силовых агрегатов останется без изменений: ограниченная серия будет доступна с 1,6-литровым или с 1,8-литровым двигателями мощностью в 106 или 122 лошадиные силы.
Для всех моделей тольяттинской линейки версия Club будет базироваться на «средней» комплектации Comfort. Наличие дополнительных «люксовых» опций может привести к символическому подорожанию автомобилей на несколько тысяч рублей — например, пакет Prestige на «Весте» повысил цену на 18 тысяч рублей.
Сегодня стоимость обычной «Гранты» в комплектации Comfort варьируется от 526 500 до 566 500 рублей, «Ларгусы» оцениваются в диапазоне от 692 900 до 715 900 рублей, а за XRay придётся заплатить от 712 900 до 762 900 рублей. Тираж «особой» модификации АвтоВАЗ держит в секрете.