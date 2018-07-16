«Весту» сделали удобнее для задних пассажиров

«АвтоВАЗ» подготовил для седана Lada Vesta пакет опций Prestige. До этого он был доступен на универсалах SW и SW Cross, а также на «вседорожной» четырехдверке Vesta Cross.

Новый пакет опций предлагается только для автомобилей в богатой «предтоповой» комплектации Luxe Multimedia, которая комплектуется мультимедийной системой и камерой заднего вида. В состав набора Prestige входит обогрев второго ряда кресел и USB-порт для его пассажиров, задний подлокотник с подстаканниками, тонировка задних стекол и атмосферная подсветка салона.

Доплата за пакет опций составит 18 тысяч рублей. Самый доступный вариант с набором Prestige – 106-сильная машина с «механикой» – обойдется в 746,9 тысячи рублей. 122-сильный автомобиль будет стоить от 781,9 тысячи рублей.

Седан Vesta Cross с пакетом Prestige оценивается минимум в 834,9 тысячи рублей, а универсал – в 778,9 тысячи рублей.

По итогам июня «Веста» стала самой продаваемой машиной в России. За месяц было реализовано 9,8 тысячи автомобилей, а первые полгода 2018-го – 49,6 тысячи.