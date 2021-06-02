Количество выпущенных битопливных Lada перевалило за 10 тысяч

Что же касается битопливной версии «Весты», то ее выпускают с 2017 года. Металлокомпозитный газовый баллон расположен в багажнике у спинки заднего дивана, и при емкости в 90 литров он вмещает 18 кубометров газа. Баллон оснащен скоростным клапаном, исключающим возможность разрыва и неконтролируемого выхода газа при повреждении газовой магистрали. Внешне же битопливную Vesta можно отличить от обычно только по увеличенной крышке заливной горловины.

На сегодняшний день Lada Vesta CNG стоит от 943 900 рублей за комплектацию Classic/Start и от 974 900 рублей за Comfort. Стандартно автомобиль выпускают в белом цвете, а доплата за другой (на выбор предложен еще два — красный и серый) составляет 12 тысяч рублей.