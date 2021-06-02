Количество выпущенных битопливных Lada перевалило за 10 тысяч

Количество выпущенных битопливных Lada перевалило за 10 тысячЮбилейным автомобилем стала Vesta CNG в кузове седан
По состоянию на начало июня на сайте Lada битопливная модификация имеется только у Vesta в кузове седан, хотя раньше такая версия была и у Largus. Первыми из линейки исчезли метановые универсалы R90 Largus и R90 Largus Cross — они недоступны для заказа уже полгода. В начале мая стало известно, что АвтоВАЗ остановил продажи и экономичного фургона Largus CNG. При этом автопроизводитель не планирует полностью отказываться от семейства Lada Largus CNG — со временем обновленные «Ларгусы» получат заводские версии, работающие и на бензине, и на метане, однако сроки появления экономичных модификаций пока не объявлены.
Что же касается битопливной версии «Весты», то ее выпускают с 2017 года. Металлокомпозитный газовый баллон расположен в багажнике у спинки заднего дивана, и при емкости в 90 литров он вмещает 18 кубометров газа. Баллон оснащен скоростным клапаном, исключающим возможность разрыва и неконтролируемого выхода газа при повреждении газовой магистрали. Внешне же битопливную Vesta можно отличить от обычно только по увеличенной крышке заливной горловины.
На сегодняшний день Lada Vesta CNG стоит от 943 900 рублей за комплектацию Classic/Start и от 974 900 рублей за Comfort. Стандартно автомобиль выпускают в белом цвете, а доплата за другой (на выбор предложен еще два — красный и серый) составляет 12 тысяч рублей.
По данным АвтоВАЗа, чаще всего битопливные Lada используются в качестве коммерческого транспорта. Например, треть всех выпущенных автомобилей Vesta CNG эксплуатируются в службах такси.