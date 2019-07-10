Сражения виртуальных гонщиков среди голландских дюн

Трасса расположена рядом с одноимённым городом-курортом, и характерной чертой её пейзажа являются высокие песчаные дюны, отделяющие автодром от Северного моря. Здесь традиционно проходят этапы немецкой гоночной серии DTM и европейской Формулы-3. В прошлом голландский автодром принимал даже Формулу-1, и в 2020 году она вновь вернётся на «Зандворт».
Участники чемпионата LADA e-Championship соревнуются в двух категориях. Первый дивизион — это самые быстрые сим-рейсеры, которые по итогам отборочных заездов прошли в топ-25. Во втором дивизионе соревнуются те, кто занял в отборочных заездах места с 26 по 50 — но именно они стартуют в первой гонке уик-энда. Зато участники первого дивизиона по ходу уик-энда принимают участие сразу в двух гонках.
Второй дивизион
Во втором дивизионе по итогам напряженной квалификации первые 12 пилотов пелотона показали результат в одной секунде от лидера. Такой плотности позавидовали бы многие гоночные серии и даже «Формула 1». А лидеров в борьбе за поул-позицию — Александра Ежова и Антона Переборского — разделили всего 0,024 секунды. Следом за ними расположился Роман Романов и Николай Герасимов.
Старт гонки отлично провел Роман Романов, который на стартовой прямой разом опередил двух соперников и вышел в лидеры заезда. Следом за ним на вторую строчку поднялся Антон Переборский. Замкнул тройку, стартовавший с поула, Александр Ежов. Николай Герасимов уже после первых поворотов откатился с 4 на 7 строчку, а в конце второго круга и вовсе сошёл: зацепив поребрик, он потерял машину, и столкнулся с отбойником.
На протяжении всей первой половины гонки Антон Переборский вплотную преследовал Романа Романова. На шестом круге его усилия увенчались успехом: грамотно занятая внутренняя траектория в восьмом повороте и позднее торможение соперника позволили Антону выйти в лидеры гонки.
Несмотря на непрерывные контратаки со стороны Романова, Переборский смог сохранить лидерство вплоть до клетчатого флага и уверенно выиграл гонку.
Роман Романов финишировал на второй позиции, а замкнул тройку Павел Прокофьев — автор одного из самых внушительных прорывов в гонке: он стартовал седьмым и отыграл четыре позиции. Следом за ним, на 4 и 5 позициях финишировали Виктор Соколов и Андрей Петров, стартовавшие с 11 и 10 позиции соответственно.
Первый дивизион
Гонки более престижного первого дивизиона получились не менее драматичными. Стоит отметить, что 21 пилот по итогам квалификации показал время в отрыве менее 1 секунды от обладателя поул-позишн — Дениса Грабовского.
Старт гонки вышел неудачным для одного из триумфаторов прошлого этапа — Егора Огородникова: небольшая ошибка при входе в первый поворот, снос машины на гравий — и потеря шести позиций. Удачный старт Эльмара Курбанова был сведён на нет ошибкой в первом повороте, позволившей вырваться вперед Денису Грабовскому и Кириллу Антонову. Именно такой группой они и продолжали упорную борьбу на протяжении большей части гоночного заезда.
Для Кирилла Антонова эта борьба закончилась серьёзной аварией: зацепив двумя колесами траву, он потерял машину на торможении, и врезался в рельс безопасности. Несмотря на оторванное колесо, Кирилл все-таки смог добраться до боксов, но масштаб повреждений подвески не позволил ему продолжить борьбу за очки.
Денис Грабовский уверенно довел заезд до конца, и первым пересек финишную черту. Вслед за ним это сделали Эльмар Курбанов и Владислав Химичев. Отметим прорывы на шесть позиций в исполнении Сергея Мукимова, Игоря Сербаева и Григория Иванова, финишировавших вне первой десятки.
В соответствии с правилом реверсивной решётки, топ-10 участников первой гонки стартовали во втором заезде в обратном порядке. Лучше всех старт принял Павел Муконин, занимавший вторую позицию на решётке — уже после первого круга он возглавил заезд. На некотором отдалении его преследовали Егор Огородников и Илья Хлынцев.
Начало 4 круга вышло роковым для триумфатора первой гонки — Дениса Грабовского. Заблокировав колеса на торможении пеерд первым поворотом, Денис вылетел в гравийную ловушку, и смог вернуться на трассу лишь на последней позиции. Но это не выбило Дениса из колеи: он смог частично отыграть упущенное, финишировал на 16 месте, и заработал ценные очки в зачет чемпионата.
Одним из ключевых моментов в споре за призовые места случился на пятом круге, когда Егор Огородников в борьбе за лидерство смог успешно обогнать Павла Муконина, а Эльмар Курбанов — отнять третье место у Ильи Хлынцева.
Впрочем, уже вскоре расстановка сил в головке пелотона вновь изменилась: на девятом круге Эльмар смог опередить Павла в напряжённой борьбе за вторую позицию. А всего за круг до финиша Егор Огородников потерял лидерство, отправившись в эффектный дрифт в быстром шестом повороте, что отбросило его на четвёртое место.
Следующий, четвёртый этап чемпионата пройдет на легендарной немецкой трассе «Нюрбургринг». Отборочные заезды в time-attack пройдут с 13 по 21 июля, а за финальными гонками сможете наблюдать 26 июля в прямой трансляции.