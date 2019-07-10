Сражения виртуальных гонщиков среди голландских дюн

Участники чемпионата LADA e-Championship соревнуются в двух категориях. Первый дивизион — это самые быстрые сим-рейсеры, которые по итогам отборочных заездов прошли в топ-25. Во втором дивизионе соревнуются те, кто занял в отборочных заездах места с 26 по 50 — но именно они стартуют в первой гонке уик-энда. Зато участники первого дивизиона по ходу уик-энда принимают участие сразу в двух гонках.

Второй дивизион

Во втором дивизионе по итогам напряженной квалификации первые 12 пилотов пелотона показали результат в одной секунде от лидера. Такой плотности позавидовали бы многие гоночные серии и даже «Формула 1». А лидеров в борьбе за поул-позицию — Александра Ежова и Антона Переборского — разделили всего 0,024 секунды. Следом за ними расположился Роман Романов и Николай Герасимов.

Старт гонки отлично провел Роман Романов, который на стартовой прямой разом опередил двух соперников и вышел в лидеры заезда. Следом за ним на вторую строчку поднялся Антон Переборский. Замкнул тройку, стартовавший с поула, Александр Ежов. Николай Герасимов уже после первых поворотов откатился с 4 на 7 строчку, а в конце второго круга и вовсе сошёл: зацепив поребрик, он потерял машину, и столкнулся с отбойником.