Lada Granta получит бортовой компьютер с базой данных МВД

В спецсервии Granta для Росгвардии появятся отсеки, оборудованные для хранения оружия и спецоборудования. Запланирована и модификация, предназначенная для перевозки служебно-розыскной собаки, заявил в разговоре с «Российской газетой» представитель ведомства Валерий Грибакин. В числе технических доработок – более мощный мотор и по-новому настроенная подвеска, однако подробностями собеседник издания не поделился.

Что касается гражданской Lada Granta, то она представлена на рынке в кузове седан, лифтбек, хэтчбек и универсал. В линейку двигателей входят 1,6-литровые агрегаты мощностью 87, 96 либо 106 лошадиных сил. Цены варьируются от 444 900 рублей за самый доступный седан до 648 900 рублей за Lada Granta Cross.