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11:31

Lada Granta получит бортовой компьютер с базой данных МВД

Из «Гранты» сделают патрульную машину для подразделений вневедомственной охраны

Стало известно о проекте создания патрульной Lada Granta, оснащенной компьютерной базой данных. Она будет содержать информацию о владельцах оружия, данные объектов и квартир, которые находятся под охраной Росгвардии. Кроме того, через бортовой компьютер можно «пробить» человека по базе МВД на предмет того, находится ли он в розыске или нет.

В спецсервии Granta для Росгвардии появятся отсеки, оборудованные для хранения оружия и спецоборудования. Запланирована и модификация, предназначенная для перевозки служебно-розыскной собаки, заявил в разговоре с «Российской газетой» представитель ведомства Валерий Грибакин. В числе технических доработок – более мощный мотор и по-новому настроенная подвеска, однако подробностями собеседник издания не поделился.

Что касается гражданской Lada Granta, то она представлена на рынке в кузове седан, лифтбек, хэтчбек и универсал. В линейку двигателей входят 1,6-литровые агрегаты мощностью 87, 96 либо 106 лошадиных сил. Цены варьируются от 444 900 рублей за самый доступный седан до 648 900 рублей за Lada Granta Cross.

Ранее стало известно о том, что Росгвардия разработала собственную противоугонную систему. Она позволяет отслеживать автомобиль на парковке, управлять блокировкой мотора и другими функциями, а также может быть отключена удаленно. На сегодняшний день к системе подключены 500 диспетчерских центров, которые следят за 3500 автомобилями.

Источник: Российская газета