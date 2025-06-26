Кросс-лифтбек Lada Granta выходит на рынок. Раскрыта цена

Кросс-лифтбек Lada Granta выходит на рынок. Раскрыта ценаАвтоВАЗ называет форм-фактор новинки уникальным для своей линейки
За почти 1,2 миллиона предлагают базовую Lada Granta Active Cross с 1,6-литровым мотором мощностью 90 лошадиных сил и «механикой». В списке оборудования — кондиционер, две подушки безопасности, обогрев передних кресел и зеркал, а также аудиосистема.
Вторая комплектация стоит 1 370 000 рублей, и оснащение у нее богаче. Такому кросс-лифтбеку положен 106-сильный 16-клапанный агрегат с МКПП. Вместо аудиосистемы — мультимедиа LADA EnjoY Pro, а кондиционер заменен климатической установкой.
Добавлены камера заднего вида, парктроник, круиз-контроль с ограничителем скорости, противотуманные фары, функция задержки выключения света фар.
Помимо этого, в список оборудования включены центральный замок с дистанционным управлением и складным ключом, электростеклоподъемники передних дверей с режимом «Авто» и обогревом ветрового стекла.
Ранее НАМИ ответил, почему локализация Lada Granta гораздо меньше заявленной. Подтвержденный уровень локализации Granta — 45,7 процента, хотя, по оценкам главы АвтоВАЗа Максима Соколова, модель локализована «практически на 100 процентов». Никакой ошибки нет, отметил аналитик института: дело в разных методиках подсчета.