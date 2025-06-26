Кросс-лифтбек Lada Granta выходит на рынок. Раскрыта цена

АвтоВАЗ называет форм-фактор новинки уникальным для своей линейки

Объявлена стоимость Lada Granta в версии Active Cross. АвтоВАЗ сообщил о старте продаж кросс-лифтбека Granta. Такая «Гранта» отличается увеличенным до 198 миллиметров дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками с шинами 195/55, доработанной подвеской и защитным обвесом кузова. Кроме того, вместе с ней в гамме оттенков кузова появился новый — насыщенный красный оттенок «Фламенко». Доступно две комплектации стоимостью от 1 185 000 рублей.