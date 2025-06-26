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Опубликовано 26 июня 2025, 15:02
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Кросс-лифтбек Lada Granta выходит на рынок. Раскрыта цена

АвтоВАЗ называет форм-фактор новинки уникальным для своей линейки
Объявлена стоимость Lada Granta в версии Active Cross. АвтоВАЗ сообщил о старте продаж кросс-лифтбека Granta. Такая «Гранта» отличается увеличенным до 198 миллиметров дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками с шинами 195/55, доработанной подвеской и защитным обвесом кузова. Кроме того, вместе с ней в гамме оттенков кузова появился новый — насыщенный красный оттенок «Фламенко». Доступно две комплектации стоимостью от 1 185 000 рублей.
Кросс-лифтбек Lada Granta выходит на рынок. Раскрыта цена
© АвтоВАЗ
Мария Руцкая
Мария Руцкая

За почти 1,2 миллиона предлагают базовую Lada Granta Active Cross с 1,6-литровым мотором мощностью 90 лошадиных сил и «механикой». В списке оборудования — кондиционер, две подушки безопасности, обогрев передних кресел и зеркал, а также аудиосистема.

© АвтоВАЗ

Вторая комплектация стоит 1 370 000 рублей, и оснащение у нее богаче. Такому кросс-лифтбеку положен 106-сильный 16-клапанный агрегат с МКПП. Вместо аудиосистемы — мультимедиа LADA EnjoY Pro, а кондиционер заменен климатической установкой.

Добавлены камера заднего вида, парктроник, круиз-контроль с ограничителем скорости, противотуманные фары, функция задержки выключения света фар.

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Помимо этого, в список оборудования включены центральный замок с дистанционным управлением и складным ключом, электростеклоподъемники передних дверей с режимом «Авто» и обогревом ветрового стекла.

Ранее НАМИ ответил, почему локализация Lada Granta гораздо меньше заявленной. Подтвержденный уровень локализации Granta — 45,7 процента, хотя, по оценкам главы АвтоВАЗа Максима Соколова, модель локализована «практически на 100 процентов». Никакой ошибки нет, отметил аналитик института: дело в разных методиках подсчета.

Источник:Пресс-служба АвтоВАЗа
Автор:Мария Руцкая
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