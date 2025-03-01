АвтоВАЗ готовит Lada Granta с новым типом кузова: первое фото

В настоящий момент Lada Granta выпускается в трёх типах кузова: седан, лифтбек и кросс-универсал. Вероятно, кросс-лифтбек унифицируют по ходовой части с двухобъёмником, а дорожный просвет увеличится со 180 до 198 миллиметров. Расширенное оснащение получит не только новая пятидверка: в апреле вышеперечисленные опции предложат в комплектациях #CLUB и Quest вне зависимости от типа кузова.