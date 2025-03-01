АвтоВАЗ готовит Lada Granta с новым типом кузова: первое фото

АвтоВАЗ готовит Lada Granta с новым типом кузова: первое фотоНа пятнадцатом году жизни «бюджетник» ждет расширение гаммы
По неофициальным данным, Lada Granta Cross лифтбек получит климат-контроль, складной ключ с пультом дистанционного управления, иммобилайзер, медиасистему с сервисами «Яндекс.Авто» и сенсорным экраном, функцию задержки выключения фар. Внешне кросс-лифтбек будет отличаться от кросс-универсала молдингами в цвет кузова.
В настоящий момент Lada Granta выпускается в трёх типах кузова: седан, лифтбек и кросс-универсал. Вероятно, кросс-лифтбек унифицируют по ходовой части с двухобъёмником, а дорожный просвет увеличится со 180 до 198 миллиметров. Расширенное оснащение получит не только новая пятидверка: в апреле вышеперечисленные опции предложат в комплектациях #CLUB и Quest вне зависимости от типа кузова.
В ближайшее время Lada Granta не собирается в отставку: АвтоВАЗ подтвердил, что модель отпразднует 20-летие на конвейере и останется в строю минимум до 2032 года. Планируется оснастить заслуженную модель новой автоматизированной трансмиссией: после отечественного «робота» и японского автомата на седаны и лифтбеки начнут ставить китайские вариаторы.