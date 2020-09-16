Новая «молодёжная» версия Lada Granta Cross Quest: объявлены цены

Granta Cross Quest можно узнать по контрастной крыше, окрашенной в чёрный цвет «Пантера», которая сочетается чёрными же рейлингами. Диски – 15-дюймовые с алмазной огранкой спиц. Как и все модели с приставкой Cross, автомобиль сохранил специальные настройки шасси, дорожный просвет составляет 198 миллиметров. На кузове смонтирован защитный обвес из прочного неокрашенного пластика, который предохраняет эмаль от повреждений. На принадлежность к «молодёжной» версии Cross указывают вышитые логотипы на креслах, а также шильдик на кузове.
Lada
Новинка первой среди прочих моделей Lada получила новую комбинированную обивку сидений из грязе- и водооталкивающей ткани и эко-кожи. Granta Cross Quest оснащается парктроником, подогревом лобового стекла и передних кресел. В багажнике предусмотрен резиновый коврик и две сетки: первая фиксирует груз по горизонтали, а вторая выполнена в виде кармана на спинке заднего дивана.
В моторную линейку входят восьмиклапанный мотор 1,6 мощностью 87 лошадиных сил, а в качестве альтернативы предложен 16-клапанный того же объёма, отдача которого – 106 лошадиных сил. В обоих случаях пару агрегату составляет пятиступенчатая механическая коробка передач.
Цены на обычную Granta Cross, без приставки Quest, вариьируются от 590 900 до 682 900 рублей.