Новая «молодёжная» версия Lada Granta Cross Quest: объявлены цены

В моторную линейку входят восьмиклапанный мотор 1,6 мощностью 87 лошадиных сил, а в качестве альтернативы предложен 16-клапанный того же объёма, отдача которого – 106 лошадиных сил. В обоих случаях пару агрегату составляет пятиступенчатая механическая коробка передач.

Цены на обычную Granta Cross, без приставки Quest, вариьируются от 590 900 до 682 900 рублей.