13:23

Новая «молодёжная» версия Lada Granta Cross Quest: объявлены цены

Новинка первой среди всех моделей Lada получила комбинированную обивку из водооталкивающей ткани и эко-кожи

Lada Granta Cross Quest © Lada
Лиза Будрина
«АвтоВАЗ» объявил о начале приёма заказов на новую версию Lada Granta Cross Quest, ориентированную на молодёжь, а также назвал цены: 637 900 и 652 900 за модификации с 87- и 106-сильным мотором соответственно.

Granta Cross Quest можно узнать по контрастной крыше, окрашенной в чёрный цвет «Пантера», которая сочетается чёрными же рейлингами. Диски 15-дюймовые с алмазной огранкой спиц. Как и все модели с приставкой Cross, автомобиль сохранил специальные настройки шасси, дорожный просвет составляет 198 миллиметров. На кузове смонтирован защитный обвес из прочного неокрашенного пластика, который предохраняет эмаль от повреждений. На принадлежность к «молодёжной» версии Cross указывают вышитые логотипы на креслах, а также шильдик на кузове.

Lada Granta Cross Quest

Lada

Из Lada Granta сделали гоночный автомобиль

Новинка первой среди прочих моделей Lada получила новую комбинированную обивку сидений из грязе- и водооталкивающей ткани и эко-кожи. Granta Cross Quest оснащается парктроником, подогревом лобового стекла и передних кресел. В багажнике предусмотрен резиновый коврик и две сетки: первая фиксирует груз по горизонтали, а вторая выполнена в виде кармана на спинке заднего дивана.

В моторную линейку входят восьмиклапанный мотор 1,6 мощностью 87 лошадиных сил, а в качестве альтернативы предложен 16-клапанный того же объёма, отдача которого 106 лошадиных сил. В обоих случаях пару агрегату составляет пятиступенчатая механическая коробка передач.

Цены на обычную Granta Cross, без приставки Quest, вариьируются от 590 900 до 682 900 рублей.

Источник: Lada