«Драйверская» Lada Granta получила 28 новых деталей

В числе отличий от обычной «Гранты» – по-спортивному короткоходная подвеска, которая позволяет снизить крены и улучшает управляемость. Внешне автомобиль можно опознать по спойлеру на крыше и рельефным бамперам с красными молдингами, а также хромированному патрубку выхлопной системы и дискам оригинального дизайна с ажурным рисунком спиц, дополненным черным лаком и алмазной полировкой.