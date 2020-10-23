Lada Granta превратили в катафалк

От промтоварного фургона, который взяли за основу, катафалк отличается кузовом, выкрашенным в чёрный цвет, и обтекателем. Такая Granta получила пневмоподвеску, пластиковые двери и кондиционер, а внутри установили освещение, сиденья для сопровождающих и постамент с креплением для гроба. В движение Granta-катафалк приводит стандартный 1,6-литровый мотор мощностью 87 лошадиных сил, пару ему составляет пятиступенчатая «механика».
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«Самотлор-НН» выпускает промтоварные фургоны «Лада Гранта Прима», они же ВИС-2349 с чуть иным оформлением. Длиннобазный вариант, который лёг в основу катафалка, достигает в длину 5,15 метра, а объём фургона — 6,6 кубических метра. Начальная цена модели «Прима» – 999 900 рублей, но стоимость самого катафалка не уточняется.
Летом прошлого года был представлен беспилотный катафалк на базе Lada Kalina, который способе самостоятельно ехать со скоростью пять километров в час.