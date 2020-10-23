Lada Granta превратили в катафалк

От промтоварного фургона, который взяли за основу, катафалк отличается кузовом, выкрашенным в чёрный цвет, и обтекателем. Такая Granta получила пневмоподвеску, пластиковые двери и кондиционер, а внутри установили освещение, сиденья для сопровождающих и постамент с креплением для гроба. В движение Granta-катафалк приводит стандартный 1,6-литровый мотор мощностью 87 лошадиных сил, пару ему составляет пятиступенчатая «механика».