12:04

Lada Granta превратили в катафалк

За основу был взять промтоварный фургон

Катафалк на базе фургона Lada Granta © vk.com/kubcar
Лиза Будрина
Нижегородская компания «Самотлор-НН» представила на выставке похоронных услуг катафалк, построенный на базе фургона Lada Granta. Фотографии новинки опубликовали в сообществе Lada Largus Kub «Вконтакте».

От промтоварного фургона, который взяли за основу, катафалк отличается кузовом, выкрашенным в чёрный цвет, и обтекателем. Такая Granta получила пневмоподвеску, пластиковые двери и кондиционер, а внутри установили освещение, сиденья для сопровождающих и постамент с креплением для гроба. В движение Granta-катафалк приводит стандартный 1,6-литровый мотор мощностью 87 лошадиных сил, пару ему составляет пятиступенчатая «механика».

Катафалк на базе фургона Lada Granta

vk.com/kubcar

«Самотлор-НН» выпускает промтоварные фургоны «Лада Гранта Прима», они же ВИС-2349 с чуть иным оформлением. Длиннобазный вариант, который лёг в основу катафалка, достигает в длину 5,15 метра, а объём фургона — 6,6 кубических метра. Начальная цена модели «Прима» 999 900 рублей, но стоимость самого катафалка не уточняется.

Летом прошлого года был представлен беспилотный катафалк на базе Lada Kalina, который способе самостоятельно ехать со скоростью пять километров в час.

Источник: vk.com/kubcar, kubcar.ru/prima_prom