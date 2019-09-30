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19:34

Найдена вторая за неделю Lada с миллионным пробегом

За шесть лет эксплуатации она пережила всего один капитальный ремонт мотора

В России нашли еще одну «Ладу» с пробегом почти миллион километров — владелец сдал в трейд-ин седан Granta, на одометре которого к тому моменту было 940 777 километров.

Как пишет «Лада.Онлайн», бывший хозяин забрал машину из салона в 2013 году. За шесть лет эксплуатации автомобиль пережил только одни капитальный ремонт двигателя. Кроме того, два раза пришлось заменить поршневые кольца, три раза заменить сцепление и один раз подшипники в коробке передач.

В среднем на автомобиле проезжали по 430 километров в день. При этом владелец не использовал «Гранту» в такси — она была обычной повседневной машиной. Спустя шесть лет он решил сдать седан в трейд-ин и обменять на точно такую же, но новую.

На прошлой неделе был найден еще один отечественный рекордсмен — универсал Lada Priora с пробегом миллион километров. Владелец дважды провел капитальный ремонт двигателя, а также оборудовал машину ГБО.

По его словам, в день «Приора» проезжала по тысяче километров. После достижения отметки в миллион, одометр обнулился и начал отсчет заново.