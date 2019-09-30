Найдена вторая за неделю Lada с миллионным пробегом

На прошлой неделе был найден еще один отечественный рекордсмен — универсал Lada Priora с пробегом миллион километров. Владелец дважды провел капитальный ремонт двигателя, а также оборудовал машину ГБО.

По его словам, в день «Приора» проезжала по тысяче километров. После достижения отметки в миллион, одометр обнулился и начал отсчет заново.