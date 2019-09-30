Найдена вторая за неделю Lada с миллионным пробегом

Как пишет «Лада.Онлайн», бывший хозяин забрал машину из салона в 2013 году. За шесть лет эксплуатации автомобиль пережил только одни капитальный ремонт двигателя. Кроме того, два раза пришлось заменить поршневые кольца, три раза заменить сцепление и один раз – подшипники в коробке передач.
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П - пробег! Приехала #LADA #granta оцениваться в #tradein с пробегом 940777 км! Почти МИЛЛИОН!!! У меня же покупал в 2013-м (тогда ещё в Автотрейде)! Доволен машиной! Менять будет на такую же! И да, всегда приятно, когда клиенты доверяют нам годами, ведь мы больше, чем просто автосалон! #парусйошкарола #автосалон #командапрофессионалов #миллионкилометров #пробег #йошкарола
В среднем на автомобиле проезжали по 430 километров в день. При этом владелец не использовал «Гранту» в такси — она была обычной повседневной машиной. Спустя шесть лет он решил сдать седан в трейд-ин и обменять на точно такую же, но новую.
На прошлой неделе был найден еще один отечественный рекордсмен — универсал Lada Priora с пробегом миллион километров. Владелец дважды провел капитальный ремонт двигателя, а также оборудовал машину ГБО.
По его словам, в день «Приора» проезжала по тысяче километров. После достижения отметки в миллион, одометр обнулился и начал отсчет заново.