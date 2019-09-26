В России нашли Lada Priora с пробегом миллион километров

По словам владельца, каждый день он проезжал по тысяче километров. После того, как пробег на одометре достиг 80 тысяч, было решено перевести автомобиль на ГБО. А когда показатель дошел до миллиона километров, одометр на приборной панели просто обнулился.

Как пишет «Лада.Онлайн», капитальный ремонт за миллионный пробег владелец проводил два раза — первый на 550 тысячах, а второй после достижения отметки в миллион километров. В обоих случаях он ставил на универсал поршневую группу от ВАЗ 2110.