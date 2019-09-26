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13:24

В России нашли Lada Priora с пробегом миллион километров

За все время эксплуатации двигатель пережил два капитальных ремонта

В России нашли Lada Priora в кузове универсал, которая проехала миллион километров за три года. За это время автомобиль пережил переход на ГБО и два капитальных ремонта двигателя.

По словам владельца, каждый день он проезжал по тысяче километров. После того, как пробег на одометре достиг 80 тысяч, было решено перевести автомобиль на ГБО. А когда показатель дошел до миллиона километров, одометр на приборной панели просто обнулился.

Как пишет «Лада.Онлайн», капитальный ремонт за миллионный пробег владелец проводил два раза — первый на 550 тысячах, а второй после достижения отметки в миллион километров. В обоих случаях он ставил на универсал поршневую группу от ВАЗ 2110.

При этом радиатор по-прежнему оригинальный: единственное, что сделал владелец — установил на него защитную сетку. Также с завода осталась коробка передач, которую за все время эксплуатации ни разу не пришлось ремонтировать.

За три года владельцу пришлось заменить педаль газа и два раза поменять стартер. В остальном он менял только расходники, технические жидкости и пять раз прочищал форсунки. При этом он признал, что Priora подходит в качестве рабочей машины, а вот для повседневной езды даже хозяин отечественного рекордсмена предпочел бы взять автомобиль не отечественного производства.

«Приору» перестали выпускать летом 2018 года — в начале августа с конвейера сошел последний экземпляр модели, которая выпускалась с 2007 года. Одновременно с ней на заводе в Тольятти закончилась сборка Kalina и Granta — им на смену готовят обновленные автомобили с X-дизайном.