В России нашли Lada Priora с пробегом миллион километров

По словам владельца, каждый день он проезжал по тысяче километров. После того, как пробег на одометре достиг 80 тысяч, было решено перевести автомобиль на ГБО. А когда показатель дошел до миллиона километров, одометр на приборной панели просто обнулился.
Как пишет «Лада.Онлайн», капитальный ремонт за миллионный пробег владелец проводил два раза — первый на 550 тысячах, а второй после достижения отметки в миллион километров. В обоих случаях он ставил на универсал поршневую группу от ВАЗ 2110.
При этом радиатор по-прежнему оригинальный: единственное, что сделал владелец — установил на него защитную сетку. Также с завода осталась коробка передач, которую за все время эксплуатации ни разу не пришлось ремонтировать.
За три года владельцу пришлось заменить педаль газа и два раза поменять стартер. В остальном он менял только расходники, технические жидкости и пять раз прочищал форсунки. При этом он признал, что Priora подходит в качестве рабочей машины, а вот для повседневной езды даже хозяин отечественного рекордсмена предпочел бы взять автомобиль не отечественного производства.
«Приору» перестали выпускать летом 2018 года — в начале августа с конвейера сошел последний экземпляр модели, которая выпускалась с 2007 года. Одновременно с ней на заводе в Тольятти закончилась сборка Kalina и Granta — им на смену готовят обновленные автомобили с X-дизайном.