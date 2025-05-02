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Опубликовано 02 мая 2025, 20:40
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АвтоВАЗ раскрыл цены максимально оснащенных Lada Granta

У российского бестселлера пересмотрели комплектации
АвтоВАЗ раскрыл цены максимально оснащенных Lada Granta. На официальном сайте lada.ru появились прайс-листы «полнофункциональных» седанов, лифтбеков и кросс-универсалов. АвтоВАЗ исключил из линейки исполнения с автоматом Jatco, производство которых завершилось ещё полгода назад, сборка #Club'24 уступила место #Club Enjoy, а Quest'24 теперь разделен на две комплектации Quest и Quest Enjoy. Опций больше, но цены выросли: разница до 119 тысяч рублей!
АвтоВАЗ раскрыл цены максимально оснащенных Lada Granta
© Avito.ru
Сергей Ильин
Сергей Ильин
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Особенность обновлённых комплектаций — наличие климатической установки, охранного комплекса с сигнализацией и центральным замком, противотуманных фар, а также круиз-контроля с ограничителем скорости. Самый оснащенный седан Granta #Club Enjoy c 16-клапанным двигателем стоит 1 269 000 рублей. До апгрейда топ-версию можно было взять за 1 154 000 рублей.

АвтоВАЗ раскрыл цены максимально оснащенных Lada Granta

© Lada

Похожий расклад с лифтбеком: в аналогичной комплектации #Club Enjoy он стоит 1 303 000 рублей, хотя раньше максимальная цена была 1 184 000 рублей. Покупателям кросс-универсала предложили выбор: с 16-клапанным двигателем доступна версия #Quest EnjoY за 1 350 000 рублей, но отказавшись от медиасистемы с 7-дюймовым тачскрином и согласившись на 8-клапанный мотор можно взять версию Quest за 1 270 000 рублей. Разница со «старой» комплектацией Quest'24 составит 118 и 68 тысяч рублей соответственно.

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Система стабилизации на «Гранте» отсутствует, а в топ-версии две подушки безопасности. Однако модернизация «бюджетника» продолжается: на подходе ещё одна кросс-версия, а ещё в 2026 году ждут возвращения автоматической трансмиссии — в этот раз китайского вариатора.

Источник:Lada.ru
Автор:Сергей Ильин
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