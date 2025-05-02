АвтоВАЗ раскрыл цены максимально оснащенных Lada Granta

Похожий расклад с лифтбеком: в аналогичной комплектации #Club Enjoy он стоит 1 303 000 рублей, хотя раньше максимальная цена была 1 184 000 рублей. Покупателям кросс-универсала предложили выбор: с 16-клапанным двигателем доступна версия #Quest EnjoY за 1 350 000 рублей, но отказавшись от медиасистемы с 7-дюймовым тачскрином и согласившись на 8-клапанный мотор можно взять версию Quest за 1 270 000 рублей. Разница со «старой» комплектацией Quest'24 составит 118 и 68 тысяч рублей соответственно.