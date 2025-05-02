АвтоВАЗ раскрыл цены максимально оснащенных Lada Granta

АвтоВАЗ раскрыл цены максимально оснащенных Lada GrantaУ российского бестселлера пересмотрели комплектации
Особенность обновлённых комплектаций — наличие климатической установки, охранного комплекса с сигнализацией и центральным замком, противотуманных фар, а также круиз-контроля с ограничителем скорости. Самый оснащенный седан Granta #Club Enjoy c 16-клапанным двигателем стоит 1 269 000 рублей. До апгрейда топ-версию можно было взять за 1 154 000 рублей.
Похожий расклад с лифтбеком: в аналогичной комплектации #Club Enjoy он стоит 1 303 000 рублей, хотя раньше максимальная цена была 1 184 000 рублей. Покупателям кросс-универсала предложили выбор: с 16-клапанным двигателем доступна версия #Quest EnjoY за 1 350 000 рублей, но отказавшись от медиасистемы с 7-дюймовым тачскрином и согласившись на 8-клапанный мотор можно взять версию Quest за 1 270 000 рублей. Разница со «старой» комплектацией Quest'24 составит 118 и 68 тысяч рублей соответственно.
Система стабилизации на «Гранте» отсутствует, а в топ-версии две подушки безопасности. Однако модернизация «бюджетника» продолжается: на подходе ещё одна кросс-версия, а ещё в 2026 году ждут возвращения автоматической трансмиссии — в этот раз китайского вариатора.