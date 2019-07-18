АвтоВАЗ отзывает Lada Granta

Ранее «АвтоВАЗ» объяснил, почему у Lada Granta «гудит» механическая коробка передач. Согласно проведенному внутреннему исследованию, причина кроется в некачественной обработке деталей. Решения у этой проблемы пока нет – посторонние шумы не получится убрать без значительных инвестиций в обновление станков, так как нынешние не имеют достаточной точности обработки деталей.