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15:52

АвтоВАЗ отзывает Lada Granta

На автомобилях будет заменен наружный шарнир привода переднего колеса

«АвтоВАЗ» уведомил дилеров о ремонтной кампании, которая затронет 93 экземпляра Lada Granta, отгруженных с завода в конце июня и начале июля 2019 года.
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Как сообщает сайт «Лада.Онлайн», отзыв проводится «в целях безусловной защиты потребителей от возможного несоответствия наружного шарнира привода переднего колеса ШРУСа». Его бесплатно заменят на новый фирмы «Лада-Имидж». Как следует из письма, которое автопроизводитель разослал дилерам, они должны уведомить автовладельцев о ремонте в срок до 15 августа этого года.

Ранее «АвтоВАЗ» объяснил, почему у Lada Granta «гудит» механическая коробка передач. Согласно проведенному внутреннему исследованию, причина кроется в некачественной обработке деталей. Решения у этой проблемы пока нет посторонние шумы не получится убрать без значительных инвестиций в обновление станков, так как нынешние не имеют достаточной точности обработки деталей.

Источник: Лада.Онлайн
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