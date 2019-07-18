АвтоВАЗ отзывает Lada Granta

Как сообщает сайт «Лада.Онлайн», отзыв проводится «в целях безусловной защиты потребителей от возможного несоответствия наружного шарнира привода переднего колеса – ШРУСа». Его бесплатно заменят на новый фирмы «Лада-Имидж». Как следует из письма, которое автопроизводитель разослал дилерам, они должны уведомить автовладельцев о ремонте в срок до 15 августа этого года.
Ранее «АвтоВАЗ» объяснил, почему у Lada Granta «гудит» механическая коробка передач. Согласно проведенному внутреннему исследованию, причина кроется в некачественной обработке деталей. Решения у этой проблемы пока нет – посторонние шумы не получится убрать без значительных инвестиций в обновление станков, так как нынешние не имеют достаточной точности обработки деталей.