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13:26

Спортивной Lada Granta больше не будет

АвтоВАЗ закрыл проект по созданию «заряженной» модификации модели

Появились подробности о судьбе Lada Granta Sport с форсированным двигателем. По данным «Авторевю», АвтоВАЗ отказался от производства такого автомобиля из-за невысокого спроса. Та же участь постигла и проект Lada Kalina NFR. Зато недавно линейка пополнилась рестайлинговой «Грантой» в исполнении Drive Active.

Выпуск Lada Granta Sport был остановлен летом прошлого года одновременно со сборкой дорестайлинговой модели. Помимо более мощного 1,6-литрового двигателя (118 лошадиных сил против 106), такая версия отличалась от стандартной Granta уменьшенным клиренсом, дисковыми задними тормозами (у обычной модели – барабанные), а также обвесом. Kalina NFR в свою очередь комплектовалась 130-сильным мотором и самоблокирующимся дифференциалом.

Lada Kalina NFR

По данным издания, за первую половину 2018 года было продано 1809 седанов Granta Sport. Хэтчбек Kalina NFR также не пользовалась спросом из-за высокой цены (более 850 тысяч рублей).

С появлением на рынке рестайлинговой Granta с дизайном в стиле Vesta и XRay название Kalina было упразднено – хэтчбеки вошли в семейство «Гранты» и продаются под тем же именем. Переоборудовать производственные мощности под выпуск обновленной модели в модификации Sport оказалось экономически невыгодно.

В начале сентября этого года АвтоВАЗ вывел на рынок Lada Granta FL в исполнении Drive Active. Она оснащается подвеской от Lada Sport, аэродинамическим обвесом, спортивными креслами и стоит от 629 900 рублей. Мотор тот же, что и у стандартной Granta: 1,6-литровый агрегат мощностью 106 лошадиных сил и 148 Нм крутящего момента, который работает в паре с «механикой» или «роботом» АМТ.

Источник: Авторевю