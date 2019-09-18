Спортивной Lada Granta больше не будет

По данным издания, за первую половину 2018 года было продано 1809 седанов Granta Sport. Хэтчбек Kalina NFR также не пользовалась спросом из-за высокой цены (более 850 тысяч рублей).

С появлением на рынке рестайлинговой Granta с дизайном в стиле Vesta и XRay название Kalina было упразднено – хэтчбеки вошли в семейство «Гранты» и продаются под тем же именем. Переоборудовать производственные мощности под выпуск обновленной модели в модификации Sport оказалось экономически невыгодно.