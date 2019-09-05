Стали известны цены на «спортивную» Lada Granta

Все подробности о Lada Granta Drive Active обнародовали в августе. Автомобиль получил 28 новых деталей и узлов, в числе которых более жесткая подвеска, спойлер на крышке багажника и аэродинамический обвес в стиле Vesta Sport. В салоне «спортивной» Granta установлены кресла с развитой боковой поддержкой, руль с кожаной оплёткой и красной строчкой и приборная панель с красной подсветкой.