В России построили первую Lada на водороде

Водородный автомобиль построили на базе Lada Ellada — «Калины» первого поколения с электромотором. Как пишет «Лада Калина клуб», автомобиль оснастили электродвигателем без постоянных магнитов, батареей на 24 киловатт-часа, электрохимическим генератором на топливных элементах и водородными баллонами высокого давления емкостью 20 киловатт-часов.
Запас хода водородного прототипа достигает 300 километров, однако на тестовом образце используются баллоны небольшого объема, который хотят увеличить при запуске в массовое производство. По предварительным оценкам, запас хода может вырасти до 650-800 километров.
Касательно сроков появления такого автомобиля один из создателей водородной Ellada, руководитель Центра компетенций НТИ по технологиям новых и мобильных источников энергии Юрий Добровольский, сказал, что на создание опытного образца нужен как минимум год.
«Если будет интерес к нашему проекту и завтра мы начнем работу, примерно через год первые электромобили побегут по дорогам», — добавил он.
Партия из первых 100 экземпляров электрической Ellada была построена еще в 2012 году, автомобили использовали для тест-драйвов в дилерских центрах марки и внутренних тестов. При этом, согласно сентябрьскому отчету «Автостата», модель стала пятым по популярности электрокаром России, обогнав даже Jaguar I-Pace и бюджетный седан Tesla Model 3.