В России построили первую Lada на водороде

Водородный автомобиль построили на базе Lada Ellada — «Калины» первого поколения с электромотором. Как пишет «Лада Калина клуб», автомобиль оснастили электродвигателем без постоянных магнитов, батареей на 24 киловатт-часа, электрохимическим генератором на топливных элементах и водородными баллонами высокого давления емкостью 20 киловатт-часов.

Запас хода водородного прототипа достигает 300 километров, однако на тестовом образце используются баллоны небольшого объема, который хотят увеличить при запуске в массовое производство. По предварительным оценкам, запас хода может вырасти до 650-800 километров.