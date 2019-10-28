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15:42

В России построили первую Lada на водороде

Автомобиль создали на базе модели Ellada

На Московском международном форуме «Открытые инновации» представили водородный автомобиль отечественной разработки. Он построен на базе Lada Ellada.

Водородный автомобиль построили на базе Lada Ellada — «Калины» первого поколения с электромотором. Как пишет «Лада Калина клуб», автомобиль оснастили электродвигателем без постоянных магнитов, батареей на 24 киловатт-часа, электрохимическим генератором на топливных элементах и водородными баллонами высокого давления емкостью 20 киловатт-часов.

Запас хода водородного прототипа достигает 300 километров, однако на тестовом образце используются баллоны небольшого объема, который хотят увеличить при запуске в массовое производство. По предварительным оценкам, запас хода может вырасти до 650-800 километров.

Как красят Lada 4x4 на заводе «АвтоВАЗа»

Касательно сроков появления такого автомобиля один из создателей водородной Ellada, руководитель Центра компетенций НТИ по технологиям новых и мобильных источников энергии Юрий Добровольский, сказал, что на создание опытного образца нужен как минимум год.

«Если будет интерес к нашему проекту и завтра мы начнем работу, примерно через год первые электромобили побегут по дорогам», — добавил он.

Партия из первых 100 экземпляров электрической Ellada была построена еще в 2012 году, автомобили использовали для тест-драйвов в дилерских центрах марки и внутренних тестов. При этом, согласно сентябрьскому отчету «Автостата», модель стала пятым по популярности электрокаром России, обогнав даже Jaguar I-Pace и бюджетный седан Tesla Model 3.