АвтоВАЗ получил разрешение на продажу Lada Vesta в Иране

АвтоВАЗ получил разрешение на продажу Lada Vesta в ИранеИранцам предложат седаны и кросс-универсалы с мотором 1.8
Документ, аналогичный российскому Одобрению типа транспортного средства (ОТТС) выдан на Vesta в двух типах кузова. Иранцам предложат седан и кросс-версию универсала. Оба оборудованы 1,8-литровым 16-клапанным «атмосферником» мощностью 122 лошадиные силы, пару которому составляет вариатор.
Над сертификацией «Весты» в Иране работали с сентября минувшего года. Причем АвтоВАЗ с иранцами договорился раньше, но процессу мешало отсутствие некоторых опций — возможно, системы стабилизации. Иранские журналисты писали, что недостающее оборудование появилось на Lada благодаря китайским партнерам. При этом не исключалась возможность налаживания мелкоузловой сборки на Ближнем Востоке.
Между тем АвтоВАЗ заметно сократил ассортимент Vesta. Из прайс-листов модели полностью исчез кросс-седан Vesta Cross, а кросс-универсал, который будут возить в Иран, производят только в исполнении Life’24 с 1,6- и 1,8-литровым моторами.
Обычные седаны Lada Vesta выпускают с 1,6-литровым агрегатом в версиях Comfort'24 и Life’24. На АвтоВАЗе это объяснили грядущим обновлением комплектаций.