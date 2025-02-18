АвтоВАЗ получил разрешение на продажу Lada Vesta в Иране

Документ, аналогичный российскому Одобрению типа транспортного средства (ОТТС) выдан на Vesta в двух типах кузова. Иранцам предложат седан и кросс-версию универсала. Оба оборудованы 1,8-литровым 16-клапанным «атмосферником» мощностью 122 лошадиные силы, пару которому составляет вариатор.

Над сертификацией «Весты» в Иране работали с сентября минувшего года. Причем АвтоВАЗ с иранцами договорился раньше, но процессу мешало отсутствие некоторых опций — возможно, системы стабилизации. Иранские журналисты писали, что недостающее оборудование появилось на Lada благодаря китайским партнерам. При этом не исключалась возможность налаживания мелкоузловой сборки на Ближнем Востоке.