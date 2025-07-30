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Опубликовано 30 июля 2025, 18:04
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Lada Iskra пообещали 120-сильный мотор, как у кроссовера Azimut

Его добавят в гамму в следующем году
Lada Iskra оборудуют более мощным двигателем. 20 июля в России стартовали продажи новинки АвтоВАЗа — Iskra, которая в линейке отечественного производителя заняла нишу между Granta и Vesta. Пока в ее арсенале только два 1,6-литровых мотора: восьмиклапанный мощностью 90 лошадиных сил и 16-клапанный на 106 сил. Однако в будущем у «Искры» появится версия с форсированным до 120 сил агрегатом 1.6, сообщает портал Quto со ссылкой на официального представителя марки.
Lada Iskra
Lada Iskra
© Lada
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Пару 1,6-литровому «атмосфернику» мощностью 120 лошадиных сил составят шестиступенчатая механическая коробка передач и клиноременный вариатор.

Azimut же, помимо этого агрегата, будет оснащаться 1,8-литровым, мощность которого тоже была увеличена — до 132 сил.  В перспективе кроссоверу планируют добавить и новый турбомотор на 150 сил в связке с классическим автоматом. Запуск Azimut на рынке запланирован на середину следующего года.

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Iskra выпускают с кузовами седан, универсал и его кросс-универсал. Комплектаций четыре. «Базовый» седан оценивается в 1 249 000 рублей, а топовый SW Cross — в 1 799 000.

В числе основных конкурентов новой модели АвтоВАЗ видит Changan Alsvin, BAIC U5 Plus, а также переименованные Kia — Solaris KRS (он же Kia Rio) и Solaris KRX (Kia Rio X). А вот кросс-универсал, по мнению вазовцев, может посоперничать с китайскими кроссоверами Chery Tiggo 4 и Changan CS35.

Источник:Quto
Автор:Мария Руцкая
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#АвтоВАЗ