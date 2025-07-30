Lada Iskra пообещали 120-сильный мотор, как у кроссовера Azimut

Его добавят в гамму в следующем году

Lada Iskra оборудуют более мощным двигателем. 20 июля в России стартовали продажи новинки АвтоВАЗа — Iskra, которая в линейке отечественного производителя заняла нишу между Granta и Vesta. Пока в ее арсенале только два 1,6-литровых мотора: восьмиклапанный мощностью 90 лошадиных сил и 16-клапанный на 106 сил. Однако в будущем у «Искры» появится версия с форсированным до 120 сил агрегатом 1.6, сообщает портал Quto со ссылкой на официального представителя марки.