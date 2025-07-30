Lada Iskra пообещали 120-сильный мотор, как у кроссовера Azimut

Lada Iskra пообещали 120-сильный мотор, как у кроссовера AzimutЕго добавят в гамму в следующем году
Пару 1,6-литровому «атмосфернику» мощностью 120 лошадиных сил составят шестиступенчатая механическая коробка передач и клиноременный вариатор.
Azimut же, помимо этого агрегата, будет оснащаться 1,8-литровым, мощность которого тоже была увеличена — до 132 сил. В перспективе кроссоверу планируют добавить и новый турбомотор на 150 сил в связке с классическим автоматом. Запуск Azimut на рынке запланирован на середину следующего года.
Iskra выпускают с кузовами седан, универсал и его кросс-универсал. Комплектаций четыре. «Базовый» седан оценивается в 1 249 000 рублей, а топовый SW Cross — в 1 799 000.
В числе основных конкурентов новой модели АвтоВАЗ видит Changan Alsvin, BAIC U5 Plus, а также переименованные Kia — Solaris KRS (он же Kia Rio) и Solaris KRX (Kia Rio X). А вот кросс-универсал, по мнению вазовцев, может посоперничать с китайскими кроссоверами Chery Tiggo 4 и Changan CS35.