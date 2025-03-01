Глава АвтоВАЗа назвал базовую цену новой Lada Iskra

За девять месяцев перспективная модель подорожала на 20%

Глава АвтоВАЗа назвал базовую цену седана Lada Iskra. На выставке Kazan Expo Truck Максим Соколов прокомментировал ценообразование ожидаемой новинки 2025 года. Топ-менеджер заявил: если бы продажи Lada Iskra стартовали сегодня, то начальная цена составила бы 1,2 миллиона рублей. Производство стартует 19 апреля, до конца мая будет происходить насыщение дилеров автомобилями, старт «живых» продаж «Искры» состоится летом, поэтому новинка ещё может подорожать.