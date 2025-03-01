Глава АвтоВАЗа назвал базовую цену новой Lada Iskra

Глава АвтоВАЗа назвал базовую цену новой Lada IskraЗа девять месяцев перспективная модель подорожала на 20%
Максим Соколов напомнил, что ключевая ставка составляет около 20%, что в горизонте полугода соответствует удорожанию на 10%. Можно сделать вывод, что озвученная стартовая цена Lada Iskra в размере 1,2 миллиона рублей может увеличиться примерно до 1,3 миллиона рублей. С июня прошлого года ожидаемые цены вырастут минимум на 20%.
Накануне АвтоВАЗ показал салон топ-версии Lada Iskra. У такого автомобиля будет медиасистема с 8-дюймовым тачскрином, климат-контроль, противотуманные фары с подсветкой поворотов, передние и задние парктроники, легкосплавные 16-дюймовые диски, обогрев ветрового стекла, передних и задних сидений, наружных зеркал, руля и форсунок стеклоомывателя.
Базовая Lada Iskra окажется проще: штампованные 15-дюймовые диски, неокрашенные дверные ручки, аудиоподготовка, передние электростеклоподъёмники. Однако даже у самой простой версии будут две подушки безопасности, системы ABS и ESC, светодиодные дневные ходовые огни и поворотники, датчики света и дождя.