АвтоВАЗ упростит Lada Iskra еще до начала серийного производства

АвтоВАЗ упростит Lada Iskra еще до начала серийного производстваВ «бюджетнике» удастся реализовать не все ожидаемые технологии
Инсайдеры предполагают, что «переезд» форсунок омывателя может быть связан с импортозамещением: отечественные компоненты придётся установить по старинке. Однако очевидцам Lada Iskra с форсунками на капоте пока не попадались. Интерьер серийной машины пока не раскрыт, на на ПМЭФ-2024 представители АвтоВАЗа не скрывали: головное устройство времён Renault в серию не пойдёт, да и мультируль поменяется.
Lada Iskra уже называют бюджетным автомобилем с не бюджетной ценой, и от упрощения конструкции себестоимость вряд ли снизится. Однако летом глава АвтоВАЗа Максим Соколов объявил, что седан мог бы стоить от 1,0 до 1,2 миллиона рублей. В реалиях четырёхмесячной давности Lada Iskra была бы на 20% дешевле «Весты» и на 15% дороже «Гранты».
Сборку опытных образцов Lada Iskra на основном конвейере планируют начать в конце 2024 года, а у дилеров новинку ждут к марту 2025 года. Вероятно, в продаже сразу появятся и седаны, и универсалы, а вот версия Sport задержится: такую модификацию решено отложить на будущее.