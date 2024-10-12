АвтоВАЗ упростит Lada Iskra еще до начала серийного производства

В «бюджетнике» удастся реализовать не все ожидаемые технологии

АвтоВАЗ упростит Lada Iskra еще до начала серийного производства. Тольяттинский портал Avtograd News утверждает, что конструкция нового автомобиля оптимизируется на пути к конвейеру. В частности, от серийной Lada Iskra ожидают традиционных форсунок омывателя на капоте: на шоу-каре с ПМЭФ-2024 и тестовых экземплярах эти детали спрятаны на внутренней части капота. Интерьер новинки тоже будет проще, чем задумывалось изначально.