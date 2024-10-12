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Опубликовано 12 октября 2024, 12:12
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АвтоВАЗ упростит Lada Iskra еще до начала серийного производства

В «бюджетнике» удастся реализовать не все ожидаемые технологии
АвтоВАЗ упростит Lada Iskra еще до начала серийного производства. Тольяттинский портал Avtograd News утверждает, что конструкция нового автомобиля оптимизируется на пути к конвейеру. В частности, от серийной Lada Iskra ожидают традиционных форсунок омывателя на капоте: на шоу-каре с ПМЭФ-2024 и тестовых экземплярах эти детали спрятаны на внутренней части капота. Интерьер новинки тоже будет проще, чем задумывалось изначально.
АвтоВАЗ упростит Lada Iskra еще до начала серийного производства
© platesmania.com / Иван 63
Сергей Ильин

Инсайдеры предполагают, что «переезд» форсунок омывателя может быть связан с импортозамещением: отечественные компоненты придётся установить по старинке. Однако очевидцам Lada Iskra с форсунками на капоте пока не попадались. Интерьер серийной машины пока не раскрыт, на на ПМЭФ-2024 представители АвтоВАЗа не скрывали: головное устройство времён Renault в серию не пойдёт, да и мультируль поменяется.

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Lada Iskra уже называют бюджетным автомобилем с не бюджетной ценой, и от упрощения конструкции себестоимость вряд ли снизится. Однако летом глава АвтоВАЗа Максим Соколов объявил, что седан мог бы стоить от 1,0 до 1,2 миллиона рублей. В реалиях четырёхмесячной давности Lada Iskra была бы на 20% дешевле «Весты» и на 15% дороже «Гранты».

Сборку опытных образцов Lada Iskra на основном конвейере планируют начать в конце 2024 года, а у дилеров новинку ждут к марту 2025 года. Вероятно, в продаже сразу появятся и седаны, и универсалы, а вот версия Sport задержится: такую модификацию решено отложить на будущее.

Источник:Avtograd News через vk.com
Автор:Сергей Ильин
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