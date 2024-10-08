Для Lada Iskra подготовят спортивную версию

Опубликовано 08 октября 2024, 15:011 мин.
Для Lada Iskra подготовят спортивную версиюПроизводитель заявил, что модель станет бестселлером
Компания АвтоВАЗ в будущем выпустит спортивную модификацию новой Lada Iskra. Об этом сообщил президент по продажам и маркетингу отечественного автогиганта Дмитрий Костормин в комментарии изданию «Российская газета». При этом стандартная «Искра» первоначально будет доступна в кузовах седан, универсал и Cross-версии. В то же время новинку обещают продавать дешевле Lada Vesta.
© Lada
Костормин сообщил, что инженеры АвтоВАЗа уже рассматривали возможность производства спортивной версии Lada Iskra, однако решили пока отложить эту версию на будущее. При этом топ-менеджер не сомневается, что «Искра» станет бестселлером. Модель займет ценовой сегмент между Granta и Vesta.
Lada Iskra будет доступна в кузовах седан, универсал и универсал Cross в сером, коричневом, а также малиновом и белом цветах. Для автомобиля подготовили 1,6-литровые моторы мощностью 90 и 106 лошадиных сил. В качестве трансмиссий — пятиступенчатая и шестиступенчатая «механика», а также автоматическая коробка передач.
В начале октября в Тольятти сфотографировали универсал Lada Iskra частично без камуфляжа. Маскировка отсутствовала на дверях и крыше.