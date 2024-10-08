Для Lada Iskra подготовят спортивную версию

Производитель заявил, что модель станет бестселлером

Компания АвтоВАЗ в будущем выпустит спортивную модификацию новой Lada Iskra. Об этом сообщил президент по продажам и маркетингу отечественного автогиганта Дмитрий Костормин в комментарии изданию «Российская газета». При этом стандартная «Искра» первоначально будет доступна в кузовах седан, универсал и Cross-версии. В то же время новинку обещают продавать дешевле Lada Vesta.