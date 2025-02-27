Lada Iskra: известны характеристики

От выбора силового агрегата зависит динамики и расход. Самой медленной в ускорении до 100 километров в час окажется Iskra с вариатором — ей потребуется 13,4 секунды. Одну десятую секунды у неё выигрывает седан с 90-сильным двигателем и «механикой», который ровно на секунду отстает от 106-сильной модификации с шестиступенчатой коробкой передач. Максимальная скорость — 170/175 километров в час.