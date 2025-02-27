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Опубликовано 27 февраля 2025, 10:46
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Lada Iskra: известны характеристики

В распоряжении «Мотора» оказалась спецификация модели в кузове седана
Раскрыты характеристики седана Lada Iskra. Модель предложат в трех модификациях, с двигателями мощностью 90 либо 106 лошадиных сил, механической коробкой передач и вариатором. Старт продаж намечен на май 2025 года.
Lada Iskra: известны характеристики
© Lada
Редакция «Мотора»

В Казани на выставке Truck Expo 2025 были раскрыты основные характеристики седана Lada Iskra. Так, стало известно, что четырехдверку будут оснащать атмосферным двигателем 1.6 от «Гранты», развивающим 90 либо 106 лошадиных сил. В менее мощном исполнении агрегат сочетается с пятиступенчатой «механикой», а в пару к 106-сильному «движку» предложат «шестиступку» либо вариатор.

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От выбора силового агрегата зависит динамики и расход. Самой медленной в ускорении до 100 километров в час окажется Iskra с вариатором — ей потребуется 13,4 секунды. Одну десятую секунды у неё выигрывает седан с 90-сильным двигателем и «механикой», который ровно на секунду отстает от 106-сильной модификации с шестиступенчатой коробкой передач. Максимальная скорость — 170/175 километров в час.

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По паспорту «Искра» расходует 7,2—7,8 литра бензина на 100 километров. Топливный бак машины рассчитан на 50 литров. Также известен дорожный просвет — 170 миллиметров, и объем багажника — 500 литров. Длина, ширина и высота седана составляют 4333, 1777 и 1517 миллиметров соответственно. Об особенностях оснащения можно почитать тут.

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По предварительной информации, производство Lada Iskra стартует во второй половине апреля, продажи — в мае. Ожидается, что стоить новинка будет 1,2—1,6 миллиона рублей, то есть расположится между Granta (от 749 900 ₽) и Vesta (от 1 525 000 ₽).

Источник:Motor.ru
Автор:Редакция «Мотора»
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