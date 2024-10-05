Универсал Lada Iskra начал сбрасывать камуфляж

Универсал Lada Iskra начал сбрасывать камуфляжДвухобъёмный «бюджетник» снова попался фотошпионам
Некоторые экземпляры Lada Iskra покрыты камуфляжем от дисков до стёкол, но часть машин выезжает без маскировки на важных элементах. К примеру, кросс-универсал Lada Iskra попадался с серийными фонарями и задним бампером. Тогда можно было заметить четыре парктроника и солидную неокрашенную вставку, а сейчас раскрыта ещё одна размерность шин: 205/60 R16, тогда как на ПМЭФ седан был обут в покрышки 195/55 R16.
Базовые «Искры» будут довольствоваться отечественным двигателем 1.6 (106 сил) и 5-ступенчатой «механикой», и такие варианты вряд ли активно тестируют: связка АвтоВАЗу хорошо знакома. Больше внимания уделяют стыковке китайской 6-ступенчатой «механики» с российскими моторами, а также отладке тандема вариатора и вышеупомянутого «шестнаря». Всё это у Lada Iskra ожидается с самого начала продаж.
На прошлой неделе АвтоВАЗ стал тестировать кроссовер на базе Lada Vesta. Пока речь идёт о мулах с ранней версией шасси и «перепиленным» кузовом от универсала, а прототипы с серийным кузовом вряд ли появятся на дорогах раньше чем через полгода. В серию проект HGH пойдёт в 2026 году.