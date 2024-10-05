Универсал Lada Iskra начал сбрасывать камуфляж

Некоторые экземпляры Lada Iskra покрыты камуфляжем от дисков до стёкол, но часть машин выезжает без маскировки на важных элементах. К примеру, кросс-универсал Lada Iskra попадался с серийными фонарями и задним бампером. Тогда можно было заметить четыре парктроника и солидную неокрашенную вставку, а сейчас раскрыта ещё одна размерность шин: 205/60 R16, тогда как на ПМЭФ седан был обут в покрышки 195/55 R16.