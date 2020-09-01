Lada Largus на ходу провалился под асфальт. Его вытаскивали экскаватором

Одна из видеозаписей инцидента появилась на YouTube-канале «Россия 24». На кадрах видно, как отечественный автомобиль медленно наклоняется и «ныряет» передком в широкую дыру в асфальте. Очевидцы отметили, что провал, в который угодил Largus, полон воды.

По данным астраханского УМВД, в автомобиле в момент аварии находилось три человека. Ни один из них не получил травм, однако извлечение универсала из дыры оказалось непростой задачей – для этого пришлось вызвать экскаватор.

По словам и. о. руководителя администрации Астрахани Марии Пермяковой, причиной происшествия стало повреждение канализационной трубы, проходящей под дорогой: стоки размыли грунт, и асфальт разрушился. При этом известно, что недавно на перекрестке местный «Водоканал» проводил ремонтные работы.