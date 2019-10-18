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10:41

В некоторые Lada Largus могли забыть установить динамики

Дилеров попросили проверить наличие громкоговорителей на 689 автомобилях

«АвтоВАЗ» разослал дилерам письма с просьбой проверить наличие динамиков в задних дверях Lada Largus, которые были выпущены в период со 2 июля по 26 сентября 2019 года. Речь идет о партии из 689 машин, уточняет портал «Лада.Онлайн».

Дело в том, что в зависимости от комплектации на Lada Lagrus ставится разное количество динамиков. Представитель автопроизводителя подтвердил, что «в определенный день на заводе был потенциально возможен сбой в соответствии комплектации автомобилей на линии», в результате чего некоторые машины, вероятно, оказались недоукомплектованы. «Нам важно убедиться, что все было хорошо, подчеркнул он. Вероятность минимальна, но мы предпочитаем перестраховаться».

В случае если Largus, выпущенный в этот период, окажется на территории автосалона, дилер проверит наличие динамиков в задних дверях, и если их не окажется, проведет установку бесплатно для владельца.

Ранее на этой неделе стало известно о возможном дефекте проводки в Lada Vesta. В 6212 экземплярах, произведенных в период с 31 августа по 10 октября 2019 года, не исключено попадание термоусадочной трубки на рабочую поверхность контактов жгута проводов АКБ.

Источник: Лада.Онлайн