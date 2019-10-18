В некоторые Lada Largus могли забыть установить динамики

Дело в том, что в зависимости от комплектации на Lada Lagrus ставится разное количество динамиков. Представитель автопроизводителя подтвердил, что «в определенный день на заводе был потенциально возможен сбой в соответствии комплектации автомобилей на линии», в результате чего некоторые машины, вероятно, оказались недоукомплектованы. «Нам важно убедиться, что все было хорошо, – подчеркнул он. – Вероятность минимальна, но мы предпочитаем перестраховаться».

В случае если Largus, выпущенный в этот период, окажется на территории автосалона, дилер проверит наличие динамиков в задних дверях, и если их не окажется, проведет установку бесплатно для владельца.