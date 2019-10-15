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11:36

Более шести тысяч Lada Vesta проверят на наличие дефекта

В автомобилях может быть проблема с проводкой

«АвтоВАЗ» поручил дилерам провести проверку 6212 экземпляров Lada Vesta на предмет попадания термоусадочной трубки «на рабочую поверхность контактов жгута проводов АКБ, стартера, генератора», выяснил портал «Лада.Онлайн». Речь идет об автомобилях, отгруженных в салоны в период с 31 августа по 10 октября 2019 года.

Согласно документу, датированному 11 октября текущего года, проверка требуется «в целях гарантирования потребительских свойств автомобиля Lada Vesta». При наличии машины из списка на территории дилерского центра (как непроданных, так и приехавших на ТО), требуется проверить и при необходимости доработать жгуты проводов. Представитель «АвтоВАЗа» подтвердил наличие такого предписания и подчеркнул, что речь идет не об отзыве, а о «дополнительной задаче при плановых проверках».

В ходе проверки Vesta загонят на подъемник, снимут брызговики и защитные колпачки, после чего обследуют клеммы генератора, стартера и клемму массы коробки передач на попадание термоусадочной трубки под гайку крепления клеммы.

В середине сентября под отзыв попали 94 615 автомобилей Lada XRay из-за возможного возникновения коррозии на капоте. Тогда для проверки в ремонт направили хэтчбеки, выпущенные в период с 1 января 2015 года по 13 февраля 2019 года.

Источник: Лада.Онлайн