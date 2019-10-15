Более шести тысяч Lada Vesta проверят на наличие дефекта

Согласно документу, датированному 11 октября текущего года, проверка требуется «в целях гарантирования потребительских свойств автомобиля Lada Vesta». При наличии машины из списка на территории дилерского центра (как непроданных, так и приехавших на ТО), требуется проверить и при необходимости доработать жгуты проводов. Представитель «АвтоВАЗа» подтвердил наличие такого предписания и подчеркнул, что речь идет не об отзыве, а о «дополнительной задаче при плановых проверках».

В ходе проверки Vesta загонят на подъемник, снимут брызговики и защитные колпачки, после чего обследуют клеммы генератора, стартера и клемму массы коробки передач на попадание термоусадочной трубки под гайку крепления клеммы.