АвтоВАЗ отзывает Lada Largus из-за проблем с топливной системой

АвтоВАЗ отзывает Lada Largus из-за проблем с топливной системойВнепланово посетить сервис придётся владельцам «Ларгусов» с двигателем ВАЗ-21129
Двигатель ВАЗ-21129 мощностью 106 лошадиных сил ставится на «Ларгусы» с октября 2017 года, так что похоже проблемы с топливопроводом характерны для 16-клапанных универсалов и фургонов из первых партий.
По данным «Лада.онлайн», для предотвращения перетирания топливного шланга дилеры устанавливают распорку:
Распорка, которая устанавливается дилерами АвтоВАЗа во избежание перетирания топливопровода, лада.онлайн / vk.com
В открытой базе Росстандарта об отзыве Lada Largus информации пока нет, так что оценить масштабы сервисной кампании сложно. Однако в 2017-2018 годах в России продали более 90 тысяч «Ларгусов», так что меры предосторожности АвтоВАЗа затронут несколько тысяч покупателей.
В прошлом АвтоВАЗ уже отзывал автомобили из-за возможного перетирания топливного шланга, однако в 2019-2020 годах дефект затронул семейства XRay и Vesta с 1,8-литровым двигателем ВАЗ-21179.