АвтоВАЗ отзывает Lada Largus из-за проблем с топливной системой

В открытой базе Росстандарта об отзыве Lada Largus информации пока нет, так что оценить масштабы сервисной кампании сложно. Однако в 2017-2018 годах в России продали более 90 тысяч «Ларгусов», так что меры предосторожности АвтоВАЗа затронут несколько тысяч покупателей.