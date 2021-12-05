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5 декабря, 17:17
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АвтоВАЗ отзывает Lada Largus из-за проблем с топливной системой

Внепланово посетить сервис придётся владельцам «Ларгусов» с двигателем ВАЗ-21129
АвтоВАЗ отзывает универсалы и фургоны Lada Largus из-за проблем с топливной системой. По данным портала «Лада.онлайн», в группе риска «Ларгусы» с 16-клапанным 106-сильным двигателем 1.6, выпущенные в 2017-2018 годах. С владельцами проблемных машин уже связались — их просят записаться к ближайшему официальному дилеру Lada и провести бесплатную проверку топливного трубопровода на предмет наличия повреждений.
АвтоВАЗ отзывает Lada Largus из-за проблем с топливной системой
© Lada
Сергей Ильин

Двигатель ВАЗ-21129 мощностью 106 лошадиных сил ставится на «Ларгусы» с октября 2017 года, так что похоже проблемы с топливопроводом характерны для 16-клапанных универсалов и фургонов из первых партий.

По данным «Лада.онлайн», для предотвращения перетирания топливного шланга дилеры устанавливают распорку:

АвтоВАЗ отзывает Lada Largus из-за проблем с топливной системой

Распорка, которая устанавливается дилерами АвтоВАЗа во избежание перетирания топливопровода, лада.онлайн / vk.com

В открытой базе Росстандарта об отзыве Lada Largus информации пока нет, так что оценить масштабы сервисной кампании сложно. Однако в 2017-2018 годах в России продали более 90 тысяч «Ларгусов», так что меры предосторожности АвтоВАЗа затронут несколько тысяч покупателей.

В прошлом АвтоВАЗ уже отзывал автомобили из-за возможного перетирания топливного шланга, однако в 2019-2020 годах дефект затронул семейства XRay и Vesta с 1,8-литровым двигателем ВАЗ-21179.

Источник: «Лада.онлайн»

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