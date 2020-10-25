АвтоВАЗ отзывает Vesta и XRay из-за перетирания топливного шланга

19:38
© Сергей Ильин
АвтоВАЗ отзывает Lada Vesta и XRay с отечественным двигателем объёмом 1,8 литра. Причина — возможное перетирание топливного шланга о трубку расширительного бачка. О старте сервисной кампании сообщил портал «Лада-онлайн», а официальным дилерам Lada отправили инструкцию по перемонтажу топливного шланга.
Хотя Росстандарт об отзывной кампании пока не объявлял, АвтоВАЗ уже начал оповещать владельцев Lada Vesta и XRay о необходимости посетить сервис. Обладатели тольяттинских машин с 1,8-литровым «атмосферником» ВАЗ-21179 могут самостоятельно проверить, попадает ли их автомобиль под сервисную кампанию на сайте Lada.ru.
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Фото: vk.com/careparts
Схемой перемонтажа топливного шланга поделились в группе Care Parts. Если повреждений на шланге нет, то исправить проблему можно самостоятельно.
Проблема с возможным перетиранием топливного шланга на моделях Lada не нова: впервые дефект был замечен почти полтора года назад. В течение года АвтоВАЗ официально отзывал и Vesta, и XRay, но проблемы были вызваны неправильным креплением проводки.