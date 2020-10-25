АвтоВАЗ отзывает Vesta и XRay из-за перетирания топливного шланга

Хотя Росстандарт об отзывной кампании пока не объявлял, АвтоВАЗ уже начал оповещать владельцев Lada Vesta и XRay о необходимости посетить сервис. Обладатели тольяттинских машин с 1,8-литровым «атмосферником» ВАЗ-21179 могут самостоятельно проверить, попадает ли их автомобиль под сервисную кампанию на сайте Lada.ru.