АвтоВАЗ предложил россиянам придумать название для новой модели Lada

Для участия в конкурсе необходимо оставить комментарий к соответствующей публикации в любой из официальных социальных сетей АвтоВАЗа, в котором указать свой вариант названия для будущей модели. В каждой соцсети специалисты определят одного победителя.

Название новой модели должно ассоциироваться с Россией и сочетаться с именем бренда Lada. Оно обязательно должно содержать от двух до трех слогов, оканчивающихся на букву «А». Название должно иметь понятное ударение, легко читаться и запоминаться как на кириллице, так и на латинице, а также быть благозвучным.

К участию в конкурсе допускаются все желающие, достигшие 18 лет. Авторам лучших идей АвтоВАЗ подарит набор, состоящий из брендированной кружки и портативного зарядного устройства. Всего будет разыграно четыре подарочных комплекта, стоимостью четыре тысячи рублей каждый.

В настоящий момент АвтоВАЗ не раскрывает подробности о том, для какой модели может быть использовано новое название. На иллюстрации, приложенной к описанию конкурса, изображен концепт-кар Lada XCODE, дебютировавший в 2016 году. Тогда сообщалось, что производство городского кроссовера начнется в течение пяти лет. Так что не исключено, что нынешний конкурс связан с началом серийного производства этой модели.