Когда появится минивэн Lada: новые подробности

О том, что АвтоВАЗ разрабатывает минивэн, стало известно еще в 2023 году, тогда же появились и первые неофициальные изображения будущей модели. Пока проект фигурирует под внутренним индексом RGH, и подробностей о нем мало. За основу возьмут ту же платформу, на которой построена Vesta, и, потенциально, MPV сможет заменить собой Largus, базирующийся на «тележке» альянса Renault-Nissan. Однако о полной замене, по всей видимости, речь не идет — по словам Костромина, модели будут дополнять друг друга.