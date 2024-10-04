Когда появится минивэн Lada: новые подробности

Когда появится минивэн Lada: новые подробностиМоделью сегмента MPV АвтоВАЗ дополнит Largus, производство которого было возобновлено в 2024 году
О том, что АвтоВАЗ разрабатывает минивэн, стало известно еще в 2023 году, тогда же появились и первые неофициальные изображения будущей модели. Пока проект фигурирует под внутренним индексом RGH, и подробностей о нем мало. За основу возьмут ту же платформу, на которой построена Vesta, и, потенциально, MPV сможет заменить собой Largus, базирующийся на «тележке» альянса Renault-Nissan. Однако о полной замене, по всей видимости, речь не идет — по словам Костромина, модели будут дополнять друг друга.
АвтоВАЗ уже выпускал минивэны мелкой серией: это была модель «Надежда», которая производилась с 1998 по 2006 год. Минивэн базировался на шасси длинной «Нивы» ВАЗ-2131 и комплектовался двигателями ВАЗ-2130 (1,8 литра, 80 лошадиных сил) и ВАЗ-21 214 (1,7 литра, 84 лошадиные силы). В 2006-м «Надежду» сняли с производства, объяснив это решение низким спросом и устаревшим дизайном. За восемь лет тираж едва превысил восемь тысяч экземпляров.
Помимо минивэна, АвтоВАЗ выпустит на базе Весты и кроссовер, он дебютирует в 2026-м. Ожидается, что он окажется тяжелее универсала Vesta SW и будет позиционироваться на ступень выше «донорской» модели. Новинке может достаться двигатель 1.8 Evo, который на Весте развивает 122 лошадиные силы. Пару ему составит бесступенчатая коробка передач китайского производства, а привод будет только передним.