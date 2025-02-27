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Опубликовано 27 февраля 2025, 13:33
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Под Санкт-Петербургом наладят новое производство деталей для Lada

Первые изделия выпустят в конце 2025 года
В России появится новое производство импортозамещенных деталей для Lada. Его наладит Военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ), пишет ТАСС со ссылкой на управляющего директора КМЗ Михаила Даниленко. Под Санкт-Петербургом будут выпускать детали для подвески автомобилей АвтоВАЗа, а вложат в новое предприятие 44 миллиона рублей.
Под Санкт-Петербургом наладят новое производство деталей для Lada
© Lada
Мария Руцкая

КМЗ в рамках федерального проекта разработает подушку левой опоры подвески двигателя в сборе и штангу задней подвески двигателя для автомобилей Lada. Делать их будут из отечественных материалов.

Подушка предназначена для крепления мотора на кузов и подрамник в подкапотном пространстве Lada Vesta. Штанга тоже будет применяться на производстве «Весты».
В опытную партию войдут 40 образцов деталей, который пройдут стендовые испытания и испытания на автомобилях длительностью не менее 155 часов. После этого производсвто поставят на поток.

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Раньше эти комплектующие на Lada поставляли производители из Венгрии и Германии. В перспективе новые импортозамещенные комплектующие будут ставить на тяжелые КамАЗы.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ забраковал крупную партию электроусилителей руля производства калужской фабрики «Автоэлектроника». В «Автоэлектроника» эту информацию позже частично опровергли, заявив, что 21 тысячу ЭУР заблокировали по собственной инициативе.

Источник:ТАСС
Автор:Мария Руцкая
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#Производство