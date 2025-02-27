Под Санкт-Петербургом наладят новое производство деталей для Lada

КМЗ в рамках федерального проекта разработает подушку левой опоры подвески двигателя в сборе и штангу задней подвески двигателя для автомобилей Lada. Делать их будут из отечественных материалов.

Подушка предназначена для крепления мотора на кузов и подрамник в подкапотном пространстве Lada Vesta. Штанга тоже будет применяться на производстве «Весты».

В опытную партию войдут 40 образцов деталей, который пройдут стендовые испытания и испытания на автомобилях длительностью не менее 155 часов. После этого производсвто поставят на поток.