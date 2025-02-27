Под Санкт-Петербургом наладят новое производство деталей для Lada

Под Санкт-Петербургом наладят новое производство деталей для LadaПервые изделия выпустят в конце 2025 года
КМЗ в рамках федерального проекта разработает подушку левой опоры подвески двигателя в сборе и штангу задней подвески двигателя для автомобилей Lada. Делать их будут из отечественных материалов.
Подушка предназначена для крепления мотора на кузов и подрамник в подкапотном пространстве Lada Vesta. Штанга тоже будет применяться на производстве «Весты».
В опытную партию войдут 40 образцов деталей, который пройдут стендовые испытания и испытания на автомобилях длительностью не менее 155 часов. После этого производсвто поставят на поток.
Раньше эти комплектующие на Lada поставляли производители из Венгрии и Германии. В перспективе новые импортозамещенные комплектующие будут ставить на тяжелые КамАЗы.
Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ забраковал крупную партию электроусилителей руля производства калужской фабрики «Автоэлектроника». В «Автоэлектроника» эту информацию позже частично опровергли, заявив, что 21 тысячу ЭУР заблокировали по собственной инициативе.