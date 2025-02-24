АвтоВАЗ забраковал 21 тысячу деталей российского производства

АвтоВАЗ забраковал 21 тысячу деталей российского производстваВозможно, замену купят у другого поставщика
Год назад «Автоэлектроника» изменила конструкцию электроусилителя для Lada. После этого начало расти количество жалоб: водители сообщали о шумах и скрипах.
«Ставить ЭУР, чтобы потом менять его по гарантии, смысла нет, в итоге проведена ревизия, большая партия отправлена в блок», — сказал один из источников.
Нехватку ЭУР АвтоВАЗ в ближайшее время попробует компенсировать закупками у другого поставщика. Например, у «Итэлмы», которая поставляет детали на Lada Vesta. В прошлом году сообщалось, что компания готовит для «Весты» облегченный электроусилитель весом всего 8,8 килограмма. Аналоги, для сравнения, весят от 10,5 до 11 килограммов.
Если ситуация с браком повторится, АвтоВАЗ может разорвать отношения с «Автоэлектроникой», однако пока об этом речи нет.
Тем временем АвтоВАЗ зарегистрировал пять новых имен для Lada. На прошлой неделе он получил права на использование Tigris, Ariva и Parus, а сегодня в базе Роспатента обнаружились заявки на Yarus и Yashma. Впрочем, это не означает, что они пойдут в работу: часто производители регистрируют названия на всякий случай.