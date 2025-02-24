АвтоВАЗ забраковал 21 тысячу деталей российского производства

Год назад «Автоэлектроника» изменила конструкцию электроусилителя для Lada. После этого начало расти количество жалоб: водители сообщали о шумах и скрипах.

«Ставить ЭУР, чтобы потом менять его по гарантии, смысла нет, в итоге проведена ревизия, большая партия отправлена в блок», — сказал один из источников.

Нехватку ЭУР АвтоВАЗ в ближайшее время попробует компенсировать закупками у другого поставщика. Например, у «Итэлмы», которая поставляет детали на Lada Vesta. В прошлом году сообщалось, что компания готовит для «Весты» облегченный электроусилитель весом всего 8,8 килограмма. Аналоги, для сравнения, весят от 10,5 до 11 килограммов.