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Опубликовано 24 февраля 2025, 16:29
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АвтоВАЗ забраковал 21 тысячу деталей российского производства

Возможно, замену купят у другого поставщика
АвтоВАЗ отправил в утиль тысячи бракованных российских ЭУР. Тольяттинский производитель забраковал большую партию электроусилителей руля производства калужской фабрики «Автоэлектроника». Об этом пишет «Самарское обозрение» со ссылкой на несколько источников. Списать пришлось почти месячный объем комплектующих — 21 тысячу единиц. Несмотря на это, останавливать конвейер АвтоВАЗ не собирается.
Lada Vesta
Lada Vesta
© Lada
Мария Руцкая

Год назад «Автоэлектроника» изменила конструкцию электроусилителя для Lada. После этого начало расти количество жалоб: водители сообщали о шумах и скрипах.

«Ставить ЭУР, чтобы потом менять его по гарантии, смысла нет, в итоге проведена ревизия, большая партия отправлена в блок», — сказал один из источников.

Нехватку ЭУР АвтоВАЗ в ближайшее время попробует компенсировать закупками у другого поставщика. Например, у «Итэлмы», которая поставляет детали на Lada Vesta. В прошлом году сообщалось, что компания готовит для «Весты» облегченный электроусилитель весом всего 8,8 килограмма. Аналоги, для сравнения, весят от 10,5 до 11 килограммов.

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Если ситуация с браком повторится, АвтоВАЗ может разорвать отношения с «Автоэлектроникой», однако пока об этом речи нет.

Тем временем АвтоВАЗ зарегистрировал пять новых имен для Lada. На прошлой неделе он получил права на использование Tigris, Ariva и Parus, а сегодня в базе Роспатента обнаружились заявки на Yarus и Yashma. Впрочем, это не означает, что они пойдут в работу: часто производители регистрируют названия на всякий случай.

Источник:Самарское Обозрение
Автор:Мария Руцкая
Теги:
#АвтоВАЗ
#Lada