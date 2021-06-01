АвтоВАЗ сменил президента

Мор занимал пост президента и генерального директора АО «АвтоВАЗ» с апреля 2016 года по май 2018-го. С 1 января 2018 года его назначили старшим вице-президентом Groupe Renault и руководителем региона Евразия, а в июне 2019 года — председателем Совета директоров АвтоВАЗа. В сентябре 2020 года Мор стал исполнительным вице-президентом Groupe Renault по преобразованиям, а в мае 2021 года он стал генеральным директором по операциям Groupe Renault в России и СНГ.
Что же касается Каракатзаниса, то он пришел в АвтоВАЗ в 2018 году, заключив трехлетний контракт. Перед ним были поставлены две основные задачи: оптимизация затрат и расширение модельного ряда. За три года под руководством Каракатзаниса Lada обновила семейство Granta, вывела на рынок рестайлинговый Largus, вернула в модельную линейку Lada Niva, а также выпустила Niva Travel.
Шесть важных тезисов о разработке автомобилей от Алехандро Месонеро-Романоса
Однако не со всеми назначениями у АвтоВАЗа проходило гладко. Так, в конце 2020 года компания объявила, что главным дизайнером Lada станет Алехандро Месонеро-Романос, ранее работавший над обликом моделей Seat и Cupra. Однако спустя всего несколько дней после этого заявления выяснилось, что Месонеро-Романос решил вместо итого возглавить дизайнерское подразделение Alfa Romeo. Тогда временно исполняющим обязанности главы шеф-дизайнера Dacia-Lada назначили Дэвида Дюрана.