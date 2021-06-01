АвтоВАЗ сменил президента

Мор занимал пост президента и генерального директора АО «АвтоВАЗ» с апреля 2016 года по май 2018-го. С 1 января 2018 года его назначили старшим вице-президентом Groupe Renault и руководителем региона Евразия, а в июне 2019 года — председателем Совета директоров АвтоВАЗа. В сентябре 2020 года Мор стал исполнительным вице-президентом Groupe Renault по преобразованиям, а в мае 2021 года он стал генеральным директором по операциям Groupe Renault в России и СНГ.