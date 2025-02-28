Глава АвтоВАЗа рассказал, когда на классическую «Ниву» вернется аирбэг

Даже до санкций Lada Niva Legend не оснащалась подушкой безопасности в ступице руля: на заводе использовали «компромиссное» решение с аирбэгом в боковине водительского кресла. Срабатывание подушки должно было активировать систему «ЭРА-ГЛОНАСС». Теперь АвтоВАЗ пойдёт дальше и всё-таки адаптирует для трёхдверки другой руль: по предварительным данным, эту деталь позаимствуют у Lada Granta.