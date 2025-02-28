Глава АвтоВАЗа рассказал, когда на классическую «Ниву» вернется аирбэг

Глава АвтоВАЗа рассказал, когда на классическую «Ниву» вернется аирбэгВнедорожник впервые в истории получит подушку в ступице руля
Даже до санкций Lada Niva Legend не оснащалась подушкой безопасности в ступице руля: на заводе использовали «компромиссное» решение с аирбэгом в боковине водительского кресла. Срабатывание подушки должно было активировать систему «ЭРА-ГЛОНАСС». Теперь АвтоВАЗ пойдёт дальше и всё-таки адаптирует для трёхдверки другой руль: по предварительным данным, эту деталь позаимствуют у Lada Granta.
Опытный образец Niva Legend с подушкой безопасности водителя и рулем от «Гранты» в объектив уже попадал: решение тестировали на прототипе Niva Sport Silk Way. Внедорожникам Niva Travel вернули подушки безопасности в декабре прошлого года: за один аирбэг потребовалось доплатить 20 тысяч рублей, за два — 38 тысяч рублей (без учёта разницы по комплектациям).
К концу года АвтоВАЗ планирует выпустить самую быструю Niva Legend — в серию пойдёт внедорожник с приставкой Sport, но не с обычным мотором 1.6, а с форсированным 1.8. По предварительным данным, такая трёхдверка разовьёт 144 лошадиные силы, то есть окажется на 74% мощнее актуальной модели.