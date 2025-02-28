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Опубликовано 28 февраля 2025, 23:59
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Глава АвтоВАЗа рассказал, когда на классическую «Ниву» вернется аирбэг

Внедорожник впервые в истории получит подушку в ступице руля
АвтоВАЗ рассказал, когда Niva Legend получит подушку безопасности. На выставке Kazan Expo Truck Максим Соколов заявил «Мотору», что подушка безопасности водителя вернётся на легендарный вездеход во второй половине года. Глава АвтоВАЗа пообещал, что на первом этапе аирбэг разместят в боковине водительского кресла, а в дальнейшем подушка безопасности будет устанавливаться по классической схеме — в центре рулевого колеса.
Глава АвтоВАЗа рассказал, когда на классическую «Ниву» вернется аирбэг
© Сергей Ильин
Сергей Ильин
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Даже до санкций Lada Niva Legend не оснащалась подушкой безопасности в ступице руля: на заводе использовали «компромиссное» решение с аирбэгом в боковине водительского кресла. Срабатывание подушки должно было активировать систему «ЭРА-ГЛОНАСС». Теперь АвтоВАЗ пойдёт дальше и всё-таки адаптирует для трёхдверки другой руль: по предварительным данным, эту деталь позаимствуют у Lada Granta.

Прототип Lada Niva Sport Silk Way с рулем от Granta и водительской подушкой безопасности

Прототип Lada Niva Sport Silk Way с рулем от Granta и водительской подушкой безопасности

© Avtograd News через vk.com

Опытный образец Niva Legend с подушкой безопасности водителя и рулем от «Гранты» в объектив уже попадал: решение тестировали на прототипе Niva Sport Silk Way. Внедорожникам Niva Travel вернули подушки безопасности в декабре прошлого года: за один аирбэг потребовалось доплатить 20 тысяч рублей, за два — 38 тысяч рублей (без учёта разницы по комплектациям).

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К концу года АвтоВАЗ планирует выпустить самую быструю Niva Legend — в серию пойдёт внедорожник с приставкой Sport, но не с обычным мотором 1.6, а с форсированным 1.8. По предварительным данным, такая трёхдверка разовьёт 144 лошадиные силы, то есть окажется на 74% мощнее актуальной модели.

Источник:Сергей Ильин
Автор:Сергей Ильин
Теги:
#Lada
#Niva Legend
#Внедорожники