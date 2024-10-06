АвтоВАЗ начал выпускать серийные Niva Sport: мощность удивила

Данных о двигателе в открытых источниках нет, но отдача 144 лошадиные силы намекает на двигатель 1.8 Evo. В прошлом подразделение Lada Sport на серийных машинах снимало с этого агрегата до 145 лошадиных сил: самая производительная версия до 2022 года ставилась на Vesta Sport. Год назад АвтоВАЗ признал, что прототипы 1,8-литровых Niva Sport сделаны давно: в частности, такой автомобиль есть у главы Татарстана Рустама Минниханова.