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15:23

Посмотрите, что случится с Lada во время ядерного взрыва

«Девяносто девятую» испытали на военном полигоне

Седан Lada 21099 испытали в условиях, приближенных к ядерному взрыву. Автомобиль привезли на полигон и подвергли воздействию взрывной волны из ударной трубы, диаметром пять метров, которую используют для тестирования военной техники.

Эксперимент провели на подмосковном полигоне специалисты 12 Центрального научно-исследовательского института Минобороны. Итог эксперимента засняли и опубликовали журналисты телеканала «Звезда».

После взрыва легковой автомобиль отбросило примерно на десять метров, от удара он превратился в груду металлолома. Большинство частей были разбросаны по разным частям полигона, в том числе двери и капот. При этом некоторые из деталей попросту «обмотало» вокруг стволов деревьев.

При этом небольшую стремянку, которая стояла сбоку от трубы, отбросило на несколько метров, но никаких повреждений после взрыва она не получила. По итогу эксперимента эксперты отметили, что если бы в автомобиле находились люди, шансов выжить при такой взрывной волне у них бы не было.