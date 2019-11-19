Посмотрите, что случится с Lada во время ядерного взрыва

При этом небольшую стремянку, которая стояла сбоку от трубы, отбросило на несколько метров, но никаких повреждений после взрыва она не получила. По итогу эксперимента эксперты отметили, что если бы в автомобиле находились люди, шансов выжить при такой взрывной волне у них бы не было.