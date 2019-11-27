«АвтоВАЗ» будет собирать автомобили Lada по индивидуальным заказам

Новая услуга будет работать следующим образом: клиент выберет ту комплектацию, которая ему больше подходит, а затем составит список дополнительного оборудования. Дилер в свою очередь сделает запрос на завод, а уже там машину укомплектуют по индивидуальному заказу.

Это принципиально отличается от существующей схемы, когда дилер сам предлагает и устанавливает допоборудование, зарабатывая на этом деньги. Скорее всего, с появлением новой услуги многие покупатели предпочтут «доработать» свой автомобиль на заводе, даже если за это придется немного переплатить.