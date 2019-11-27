«АвтоВАЗ» будет собирать автомобили Lada по индивидуальным заказам

Новая услуга будет работать следующим образом: клиент выберет ту комплектацию, которая ему больше подходит, а затем составит список дополнительного оборудования. Дилер в свою очередь сделает запрос на завод, а уже там машину укомплектуют по индивидуальному заказу.
Это принципиально отличается от существующей схемы, когда дилер сам предлагает и устанавливает допоборудование, зарабатывая на этом деньги. Скорее всего, с появлением новой услуги многие покупатели предпочтут «доработать» свой автомобиль на заводе, даже если за это придется немного переплатить.
По информации издания, новое подразделение уже сформировано, площади выделены. Скорее всего, новую услугу запустят в течение ближайших нескольких месяцев, однако в самой компании официально эту информацию пока не подтвердили.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, с января по октябрь 2019 года в России было продано почти 295,5 тысячи новых автомобилей Lada, что на один процент больше, чем за аналогичный период 2018 года. Доля компании на рынке по итогам десяти месяцев составляет 20 процентов. Granta остается самой востребованной моделью не только в линейке Lada, но и среди всех автомобилей, представленных в стране. Ее продажи составляют 108,6 тысячи экземпляров, что на 28 тысяч больше, чем в прошлом году.