Lada начали продавать на еще одном маркетплейсе

На первом этапе покупателям на Ozon будут доступны только Lada Vesta с механической и автоматической коробками передач. За выбор «механики» дадут бонус: первые семь покупателей такой Vesta получат 50 тысяч баллов, которые можно будет потратить на разные товары. Оплатить ими можно будет до четверти суммы покупки.

Lada обещают продавать по рекомендованной розничной цене. Выбрать и оплатить автомобиль можно будет онлайн, а документы доставит дилер вместе с машиной. Гарантия на «Лады» предлагается стандартная — три года или 100 тысяч километров пробега.