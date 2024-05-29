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Новости
Опубликовано 29 мая 2024, 15:01
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Lada начали продавать на еще одном маркетплейсе

Сначала в продаже на новой онлайн-витрине появится линейка Lada Vesta
АвтоВАЗ запустил продажи Lada на Ozon. Компания объявила о сотрудничестве с очередным маркетплейсом — уже третьим после Мегамаркета «Сбера» и Wildberries. На «Озоне» машины будут доступны для покупки «в один клик» по рекомендованной розничной цене с дополнительным бонусом. Интересно, что начнутся продажи с Сочи, а в дальнейшем географию будут расширять.
Lada начали продавать на еще одном маркетплейсе
© Алексей Даничев / РИА Новости
Мария Руцкая

На первом этапе покупателям на Ozon будут доступны только Lada Vesta с механической и автоматической коробками передач. За выбор «механики» дадут бонус: первые семь покупателей такой Vesta получат 50 тысяч баллов, которые можно будет потратить на разные товары. Оплатить ими можно будет до четверти суммы покупки.

Lada обещают продавать по рекомендованной розничной цене. Выбрать и оплатить автомобиль можно будет онлайн, а документы доставит дилер вместе с машиной. Гарантия на «Лады» предлагается стандартная — три года или 100 тысяч километров пробега.

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Рекомендованная цена Vesta сейчас стартует с 1 459 900 рублей за седан, 1 733 900 за Cross-вариант, 1 639 900 рублей за SW и 1 853 900 за SW Cross.

В апреле Lada стали продавать на Мегамаркете «Сбера», а в мае продукция АвтоВАЗа появилась на Wildberries. В первом случае пилотным регионом стала Самарская область, во втором — Волгоградская.

Источник:Lada
Автор:Мария Руцкая
Теги:
#АвтоВАЗ
#Lada
#Россия
#Продажи