Lada показала, какой будет рестайлинговая Niva Legend

Опубликовано 18 февраля 2026, 23:211 мин.
Lada показала, какой будет рестайлинговая Niva LegendМашина сохранит привычный образ, но есть нюансы
АвтоВАЗ готовит рестайлинг внедорожника Lada Niva Travel. В среднесрочной перспективе легендарный автомобиль начнут комплектовать светодиодными фарами. Так, головная светотехника сохрнаит прежний формат, но вместо галогеновых ламп производитель начнёт использовать светодиодные. Первой такое решение примерила машина от ателье Lada Sport.
© Lada Sport
Фотографию улучшенного варианта классической «Нивы» опубликовал глава ателье Lada Sport Владислав Незванкин. На снимке изображён внедорожник, окрашенный фирменной эмалью «Тайфун».
Эта краска имеет интересную особенность: в пасмурную погоду кажется, что это обычный серый цвет, но на солнце начинают искриться частицы оксида алюминия, покрытые оксидами металлов (так называемый «ксираллик»).
Ранее стало известно, что АвтоВАЗ продлил ОТТС на Lada Niva Legend до 2029 года. Российский автопроизводитель получил новое Одобрение типа транспортного средства на семейство внедорожников Lada Niva Legend.
Как выяснил журнал Motor, документ действует до 16 февраля 2029 года — всё это время АвтоВАЗ может выпускать и продавать такие машины.