Lada показала, какой будет рестайлинговая Niva Legend

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ продлил ОТТС на Lada Niva Legend до 2029 года. Российский автопроизводитель получил новое Одобрение типа транспортного средства на семейство внедорожников Lada Niva Legend.

Как выяснил журнал Motor, документ действует до 16 февраля 2029 года — всё это время АвтоВАЗ может выпускать и продавать такие машины.