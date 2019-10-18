«АвтоВАЗу» передали уникальную спортивную Lada

В свой дебютный 2003 год спорткар Lada Revolution представили в Москве. Затем его международная премьера прошла на автосалоне во Франкфурте. Автомобиль представляет собой среднемоторный родстер с приводом на задние колеса. Он получил стальной каркас, а кузовные панели изготовлены из алюминия и стеклопластика.

В движение Revolution приводит 1,6-литровый бензиновый мотор мощностью 150-200 лошадиных сил в сочетании с секвентальной шестиступенчатой коробкой передач. Такая установка обеспечивала прототипу разгон от нуля до 100 километров в час за 6,5 секунды и максимальную скорость 260 километров в час.